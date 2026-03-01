Qué obras anunció Figueroa para fortalecer el desarrollo turístico en la Provincia

El gobernador Rolando Figueroa puso en valor el crecimiento sostenido del turismo en la Provincia y lo definió como uno de los motores centrales del desarrollo neuquino. “El turismo es empleo, inversión y arraigo. Y cuando crece el turismo, crece toda la Provincia”, expresó.



El mandatario destacó los principales indicadores de la temporada estival: 70% de ocupación promedio en toda la Provincia, 8% más de ocupación que el verano 2025, 130.000 turistas más que el año anterior, 1,5 millón de pernoctes en los dos primeros meses del año (10% más que en 2025) y más de 268.000 millones de pesos en gasto turístico.



Estos números consolidan a Neuquén como uno de los destinos con mayor crecimiento relativo del país.

Más vuelos y mejor conectividad internacional

Figueroa remarcó que el turismo aéreo creció un 25%, alcanzando 9.547 vuelos y 1.264.000 pasajeros. En este contexto, confirmó que el aeropuerto de Chapelco será ampliado con una inversión de 3.000 millones de pesos y será inaugurado en Semana Santa.



Además, anunció que a partir de marzo de 2026 comenzará a operar una nueva ruta internacional de LATAM que unirá Neuquén con Santiago de Chile, fortaleciendo la conectividad regional y la integración con mercados estratégicos.



Chapelco: infraestructura para posicionarlo a nivel mundial

El Gobernador subrayó que, tras la nueva concesión del Cerro Chapelco, se están ejecutando obras clave: nuevos medios de elevación, acceso asfaltado al cerro y ampliación de la playa de estacionamiento.

El objetivo es posicionar a Chapelco como un centro de esquí de nivel mundial, con infraestructura acorde a los estándares internacionales.



Figueroa también anunció que Villa Traful contará con una nueva estación de servicio YPF, mientras que en la intersección de las rutas 67 y 22 se instalará la estación YPF BLACK más grande del país. Asimismo, en Varvarco se instalará una estación de servicio que mejorará las condiciones para el turismo en el norte neuquino. Estas inversiones acompañan el crecimiento del tránsito turístico y fortalecen la infraestructura de servicios.



Por otro lado, el Gobernador informó que la Provincia invertirá casi 30.000 millones de pesos en nuevos paseos costeros y parques ribereños integrados en: Aluminé, Villa Traful, Las Coloradas (Paseo Costero y Camping sobre el río Catan Lil) y Villa Pehuenia (Paseo Costero del lago Moquehue).



Figueroa confirmó, además, que se otorgarán créditos por más de 4.000 millones de pesos para prestadores turísticos, fortaleciendo al sector privado como actor central del desarrollo.



También reafirmó que se continuará potenciando destinos emergentes con planificación e infraestructura concreta, consolidando una política pública que combina inversión estatal, promoción y articulación con empresas.



“Desde el Estado vamos a ser catalizadores del crecimiento, promoviendo la inversión privada en infraestructura hotelera y servicios para acompañar el horizonte que visualizamos para Neuquén”, sostuvo.



Concluyó que la infraestructura vial en ejecución, junto con las obras turísticas y la mejora de la conectividad, permitirá no solo mejorar la calidad de vida en cada localidad, sino también consolidar a Neuquén como un destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional.

