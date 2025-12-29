El inicio de 2026 no marcará un quiebre en la dinámica de aumentos mensuales. Por el contrario, enero llega con una serie de subas en distintos rubros clave que volverán a presionar sobre la inflación y el poder adquisitivo de los argentinos, según pudo relevar la Agencia Noticias Argentinas.

En un contexto donde la variación de precios mostró una aceleración en los últimos meses, los incrementos previstos para el arranque del año abarcan alquileres, transporte público, combustibles, prepagas, servicios públicos y telecomunicaciones.

Alquileres

Los inquilinos con contratos firmados bajo la ley de alquileres derogada deberán afrontar una actualización anual del Índice de Contratos de Locación (ICL) del 36,39% en enero.

Con esta suba, el indicador revierte la tendencia de desaceleración que venía mostrando desde hace más de un año.

Colectivos y subte

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a aumentar un 4,5%.

En Provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo pasará a $685,11, mientras que los tramos más largos alcanzarán los $880,86.

En CABA, el pasaje mínimo subirá a $619,37, con valores que llegarán a $796,34 según la distancia.

El subte porteño también incrementará su tarifa: pasará de $1.206 a $1.259, y el Premetro costará $440,67.

VTV en la provincia de Buenos Aires

Desde el 16 de enero, la Verificación Técnica Vehicular tendrá un aumento del 21,8%.

La tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos subirá a $97.057,65, mientras que las motos deberán abonar $38.801,03.

Combustibles

La nafta y el gasoil registrarán un nuevo incremento en enero por la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Como viene ocurriendo, la suba se aplicará directamente en surtidores, sin previo aviso.

Prepagas

Los planes de salud tendrán ajustes que oscilarán entre 2,2% y 2,9%, de acuerdo con la empresa, el plan contratado y la región del país, en línea con la evolución reciente del índice de precios.

Servicios públicos

Las tarifas de electricidad, gas y agua volverán a actualizarse tomando como referencia la inflación. Además, desde comienzos de 2026 comenzará a aplicarse el nuevo esquema de subsidios, que contempla la quita total de subvenciones para determinados hogares y una reducción del consumo subsidiado para el resto.

Telecomunicaciones

Las empresas de telefonía celular, internet y cable aplicarán aumentos de entre 3% y 4,5%, continuando con la política de actualizaciones mensuales tras la eliminación de los topes regulatorios.

Con este escenario, enero se perfila como un mes cargado de ajustes, que volverán a poner a prueba el equilibrio de los hogares en el inicio del nuevo año.