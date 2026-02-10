El dólar continúa su tendencia en baja este martes, acumulando su cuarta jornada consecutiva de caídas. En el mercado mayorista, la divisa estadounidense perdió cerca del 1% y se encuentra a punto de bajar de los $1.400, cotizando a $1.405, el valor más bajo desde el 19 de noviembre. En tanto, en el Banco Nación, el dólar se vende a $1.425, una reducción de $15 respecto al día anterior, cuando cotizaba a $1.440.

En los últimos días, el dólar ya había experimentado una caída del 0,7% el viernes pasado y retrocedió otro 1,1% el lunes. Este descenso llevó la diferencia con respecto al límite superior de la banda cambiaria, fijado en los $1.587,7, a un 10,3%, el nivel más alto desde agosto, cuando la brecha llegó al 10,9%, previo a las elecciones legislativas nacionales y bonaerenses.

Desde principios de febrero, el dólar mayorista perdió casi un 10%, lo que genera interrogantes sobre las razones detrás de esta caída. Entre los principales factores que explican este comportamiento, se destacan la persistencia del "carry trade", en el cual los inversores buscan aprovechar la estabilidad del tipo de cambio para obtener ganancias a partir de las altas tasas de interés locales.

Además, el Banco Central logró acumular reservas de manera constante, lo que ha aportado mayor tranquilidad al mercado. Por otro lado, la debilidad del dólar a nivel global, especialmente frente al euro, también influyó en el comportamiento de la divisa en Argentina.

El mercado cambiario atraviesa un contexto de menor presión en lo que va de febrero, impulsado por varios factores que están contribuyendo a una relativa calma. Entre ellos, se destacan las mayores liquidaciones del sector agropecuario, el renovado interés por las tasas de interés en pesos, un entorno favorable para las monedas de los países emergentes y las emisiones de deuda de empresas argentinas en mercados internacionales. Todo esto, combinado con el debilitamiento general del dólar a nivel mundial, provocó caídas tanto en el tipo de cambio oficial como en los dólares financieros, que se encuentran en niveles que no se veían desde hace tres meses.

Este martes, el dólar oficial minorista en el home banking del Banco Nación cotiza a $1.430, lo que representa una baja de $10 frente al cierre de la jornada anterior, equivalente a una caída del 0,7%. Esta cifra no se registraba desde el 19 de febrero. Según el relevamiento diario del Banco Central (BCRA), el precio promedio del dólar en el mercado es de $1.435,44.

Aunque el mercado cambiario muestra una tendencia a la baja en las últimas jornadas, aún persisten interrogantes sobre los factores que podrían influir en el comportamiento del dólar en el corto plazo, especialmente si cambian las condiciones internacionales o las políticas del Banco Central.