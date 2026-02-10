Este próximo sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 se realizará en la localidad de Villa La Angostura la Fiesta Nacional de los Jardines 2026. El evento se hará en el predio del gimnasio municipal Enrique Barbagelata, donde estará el escenario principal y las distintas actividades.

La tradicional Fiesta ya es un ícono de la ciudad, impulsa al sector turístico y se ha impuesto como una cita obligada para la agenda regional y nacional. Además este año coincide con el fin de semana largo de Carnaval, por lo cual la localidad ya registra gran ocupación.

Jimena Aguilar, secretaría de Turismo de Villa La Angostura, detalló en diálogo con Entretiempo, que se transmite por AM550 y 24/7 Canal de Noticias, que el evento comienza el sábado a partir de las 18 con artistas locales y el desfile de carrozas, donde distintas instituciones desfilarán por la avenida principal.

A partir del domingo hasta el martes comienzan los shows de los seis artistas nacionales. La grilla incluye a Natalie Pérez, la T y la M, Los Charros, Los Nocheros, entre otros, ofreciendo propuestas para todos los gustos.

Además de estas presentaciones, se hará el Concurso de los Jardines (dividido en residencial y comercial), destacando el jardín más bello de cada barrio.

En cuanto a la premiación de esto, la secretaria explicó que una comisión evaluadora recorre todos los jardines que participan y se tiene en cuenta tanto si es residencial o comercial, si la persona tiene jardinero o no, si utilizan plantas autóctonas, si está cuidado todo el año. "Son todas cosas que van sumando puntos al momento de la evaluación", indicó Aguilar.

Al evento se suman más de 90 productores de la zona que expondrán sus productos para el público. A ello se agrega la presencia de viveros y un patio gastronómico con lo mejor de la zona.

Aguilar recordó que en la localidad existe la aplicación móvil de taxis, para que los turistas que deseen ir y no cuenten con vehículo igual puedan ser parte y volver seguros a sus hospedajes. También se recomienda esta opción para evitar consumir alcohol y manejar.

El turismo en la localidad

Desde la Secretaría destacaron que en enero hubo alta ocupación turística, cerrando con un 88% entre hosterías, cabañas y hoteles. En cuanto los departamentos tuvieron ocupación de 95%.

En febrero están superando el 75% tan solo en estas primeras semanas y estiman que cerrarán una buena temporada de verano, sumando los feriados y la Fiesta Nacional.

Aguilar recordó a los residentes neuquinos que con el programa Viajá Neuquén y Disfrutá Neuquén se puede acceder a préstamos y beneficios para recorrer la provincia y aprovechar esta oportunidad de ir a Villa La Angostura y ser parte del gran evento.

Toda la grilla:

Orquesta Municipal, Osvaldo Sammaroni, Sur Banda, El Gaucho - Danza, Sembradores de Tradición Antu Peñi, Grupo de Danza Renacer, Alejo y Cía, Eric Erbin, La Funk Me Up, El Reencuentro, Movimiento Raiz, Jazmines del Alba, Los Cachorros, Pilar Gough, Murdock, Facu Radu, Carmen Costa Dúo, La Música de Hollywood, José Luis Gimenez, Circo Caeli, La Marihuel, Raíces VLA, Ron Zur.

