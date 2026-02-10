Este mediodía, en la sede del Instituto de Juegos de Azar de Neuquén (IJAN) y bajo estricta fiscalización, se anunciaron oficialmente los ganadores de la camioneta Toyota Hilux y de la vivienda gratuita de dos dormitorios. Estos premios, que debían entregarse el último día de la Fiesta de la Confluencia, fueron postergados por una intensa tormenta de viento que impidió su realización durante el evento.

La camioneta Toyota Hilux 4x4, con el número 37042, fue adjudicada a Brisa Aldana Orosco. Por su parte, la motocicleta eléctrica Super Soco CUX quedó en manos de Luján Ayelén Coliñir gracias al número 15115, y el monopatín eléctrico Segway MAX G3 fue ganado por Andrés Sebastián Boicchi, quien obtuvo el número 9474.

La vivienda industrializada gratuita de dos dormitorios fue adjudicada a Sofía Chiara Mazzucco, quien resultó favorecida con el número 3891. Se trata de una vivienda Roca línea CUBE 39.6, de diseño moderno y funcional, distribuida en dos dormitorios, cocina-comedor y baño. Utiliza un sistema constructivo en seco con paneles de alta durabilidad, revestimiento exterior cementicio y montaje eficiente sobre el terreno.

El sorteo estuvo fiscalizado por el Instituto de Juegos de Azar de Neuquén (IJAN), la única lotería de Argentina en obtener la certificación WLA-SCS Nivel 2 y una de las tres en toda Sudamérica.

La intermediación del IJAN aseguró la transparencia del sorteo mediante la aplicación de procesos confiables y estrictos estándares de seguridad.