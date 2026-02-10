La polémica por la salida de Jimena Monteverde del histórico programa de Mirtha Legrand sigue sumando capítulos y mantiene en vilo al mundo del espectáculo. La ausencia de la cocinera no pasó desapercibida y desató un fuerte enojo de la diva, que no dudó en manifestar públicamente su descontento con las autoridades del canal y advertir sobre una posible decisión extrema.

Todo comenzó cuando trascendió que Jimena Monteverde ya no continuaría formando parte de La Noche de Mirtha Legrand, una decisión que sorprendió tanto al público como a la propia conductora. Lejos de mantenerse en silencio, la diva expresó su tristeza y dejó en claro que la determinación no fue de su agrado, generando un clima de máxima tensión en El Trece.

Ante las versiones que circulaban, una periodista abordó directamente a Mirtha Legrand y le consultó si pensaba hablar con las autoridades del canal para revertir la situación. Fiel a su estilo frontal, la conductora respondió sin filtros: “Sí, acabo de mandarles un mensaje a Suar y Codevilla que si no vuelve Jimena yo me retiro del programa”, lanzó, marcando el límite de su paciencia.

Por su parte, Jimena Monteverde también decidió romper el silencio y se mostró visiblemente afectada por lo ocurrido. “Yo, la verdad es que estoy triste porque amo a Mirtha, como todo el mundo. Estuve hablando con ella y ojalá se pueda arreglar”, confesó, dejando en claro el fuerte vínculo que las une y su deseo de regresar al ciclo.

En medio de este escenario cargado de tensión, el periodista Santiago Riva Roy, conductor de Bondi Live, se comunicó con Adrián Suar para conocer su postura frente al conflicto. La respuesta del ejecutivo fue cautelosa, pero dejó una puerta abierta que encendió las expectativas.

“Jaja la verdad no sé Santy. Yo también quiero que vuelva Jime, creo que lo vamos a solucionar!!”, expresó Adrián Suar, dando a entender que el diálogo sigue activo y que existe voluntad de ambas partes para destrabar el conflicto que involucra a Mirtha Legrand.

Las palabras de Suar no pasaron inadvertidas, ya que se trata de una figura clave dentro de El Trece y uno de los principales responsables de las decisiones artísticas del canal. Su mensaje fue interpretado como una señal de acercamiento en medio de una interna que escaló rápidamente.

Por ahora, el futuro de Jimena Monteverde en el programa de Mirtha Legrand sigue siendo incierto, aunque todo indicaría que las negociaciones continúan. Mientras tanto, el público espera una resolución que permita calmar las aguas y preservar una dupla que ya es parte del ADN del ciclo.