Andrea Rincón volvió a sacudir al mundo del espectáculo con una declaración tan contundente como polémica. En las últimas horas, la actriz y ex participante de Gran Hermano apuntó directamente contra Milo J y sostuvo que en la música actual “están comprando almas”, en medio de un debate global que se reavivó tras el comentado show de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl, que incluso generó el rechazo público de Donald Trump.

En una entrevista mano a mano con Pía Shaw, Andrea Rincón expuso sin filtros su mirada sobre la industria musical y aseguró que existen prácticas oscuras vinculadas a rituales y mensajes ocultos. Desde su experiencia personal y sus creencias religiosas, la actriz afirmó que muchos artistas influyen negativamente en los jóvenes a través de sus letras y puestas en escena.

“En un recital donde hay un montón de pibes y los que están cubiertos, ¿son conscientes de lo que está sucediendo? Están comprando almas con la música simplemente”, lanzó Andrea Rincón, visiblemente convencida. Y agregó: “Escuchás los artistas que están número uno… y escuchá cómo cantan”, cuestionando el contenido que consumen las nuevas generaciones.

Lejos de suavizar su postura, la actriz profundizó su crítica y fue tajante: “Perdón que lo diga, las letras que tienen, la apología que hacen, lo que les entra a los pibes. La apología de que lo más importante es el dinero, el sexo”. Además, dejó en claro que ya no le importa el qué dirán: “Hoy ya no me interesa que digan que estoy loca”.

En ese contexto, Andrea Rincón apuntó directamente contra Milo J y lanzó una de sus frases más fuertes: “¿Alguna vez lo viste reírse a Milo J? Claramente está totalmente poseído. Perdón que lo diga”. Sus palabras generaron un inmediato revuelo en redes sociales y reabrieron el debate sobre los límites del discurso público.

La actriz también hizo referencia a supuestos rituales y creencias religiosas que, según ella, se filtran en la música: “Estoy haciendo un disco y tiene que pasar por los santos umbandas y no sé qué”. Y cuestionó duramente esas prácticas al compararlas con sus propias experiencias solidarias en comunidades originarias.

“Yo voy a los pueblos aborígenes siempre. Creen en Dios. Yo voy hace siete años y nadie habla. Meten cosas a través de la música”, disparó Andrea Rincón, convencida de que existe una intención detrás de ciertos mensajes artísticos que llegan de forma masiva al público joven.

Sin temor a las consecuencias, la actriz cerró con una reflexión espiritual: “Tengo al uno, a Jesús, que me está cuidando las espaldas”. Y concluyó segura: “Si leés el Apocalipsis, estamos en los últimos tiempos. No es el fin, es el comienzo de algo mejor”.