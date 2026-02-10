Un fenómeno emergente en el país, cobró protagonismo en los últimos días en la región: un grupo de jóvenes que se identifican como "therian", un término utilizado para describir a quienes se sienten espiritualmente o psicológicamente conectados con animales no humanos. Este colectivo convocó a su primer encuentro público en la Plaza San Martín de General Roca para este martes, a las 18.

El fenómeno empezó a generar distintos debates en la ciudad rionegrina, donde la convocatoria es vista con curiosidad pero también con cierto rechazo. La difusión del evento fue realizada por una joven, quien se presentó como la primera persona en Roca en expresar abiertamente esta identidad.

La finalidad de este encuentro es crear un espacio donde aquellos que se identifican como therians puedan compartir sus experiencias y visibilizar su forma de vivenciar la identidad, sin sentirse marginados o incomprendidos. La actividad será abierta a todo público, sin requerir inscripción previa, lo que invita a cualquier interesado a acercarse a conocer más sobre este colectivo.

Este tipo de encuentros no es aislado, ya que en otras ciudades de Argentina, como Mendoza y Posadas, también se llevaron a cabo reuniones similares, lo que indica que el fenómeno therian va ganando terreno en distintas comunidades. En el Alto Valle, la discusión sobre el fenómeno se intensificó tras la difusión de publicaciones relacionadas con actividades de este tipo en localidades vecinas, ampliando el debate sobre la aceptación de nuevas formas de identidad en el espacio público.