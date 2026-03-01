La Asociación de Fútbol Qatarí tomó la medida de suspender el fútbol, y todo tipo de evento deportivo, en el país hasta nuevo aviso. La medida fue tomada luego de la crisis en Medio Oriente y ataques por parte de Irán, a bases estadounidenses en Qatar. ante esto, la Finalissima corre riesgo de noser disputada.

Desde la madrugada del sábado, Irán bombardeó diferentes bases estadounidenses ubicadas en Bahréin, Emiratos Árabes y Qatar, siendo centros de conflicto: Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama; medida represaría por los ataques de USA e Israel al país iraní.

Medios informaron que se detonó una bomba a 20 kilómetros del estadio donde se jugó la final del mundo del 2022, y donde se debía disputar el cotejo

Ante esto La asociación de fútbol de Qatar (Qatar Football Association) realizó un comunicado donde informó el “Aplazamiento de todos los torneos, competencias y partidos a partir de hoy hasta nuevo aviso. Las fechas de reanudación de los torneos se anunciarán más adelante a través de los canales oficiales de la Federación, pidiendo a Dios Todopoderoso que proteja a nuestro país y perpetúe la bendición de seguridad y protección sobre él...".

Es por ello, que la Finalissima, cotejo que enfrenta al campeón de Europa (España) ante el de América (Argentina) pautada para el 27 de marzo en el estadio Lusail, corre riesgo de no ser disputado, en principio en dicho pais, como así también el amistoso que tiene planificado el seleccionado con Scaloni ante el local, el 31 del mismo mes y escenario.

Además, se iban a disputar otros cotejos en el marco del festival del fútbol, donde jugarían el 26 de marzo Arabia Saudita vs Egipto, Qatar vs Serbia, el 30 Egipto se iba a medir con España, mientras que serbia ante Arabia Saudita, y cerraría el seleccionado local ante el de Scaloni el 21/3

Si bien ninguna de las partes se expresaron, se comenzaron a barajar diferentes alternativas para la disputa del cotejo, alejándolo de Medio Oriente y llegando más a Europa. Por lo pronto, el cotejo está con más chances de no jugarse que de correr la pelota.