Un ataque israelí contra una escuela de niñas en Minab, provincia de Hormozgan, Irán, dejó al menos 53 estudiantes muertas y 63 heridas, consolidándose como el hecho más trágico de la ofensiva conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos la madrugada de este sábado.

El gobernador provincial, Mohamad Radmehr, confirmó que el establecimiento primario "Shajareh Tayyebeh" fue alcanzado de manera directa por un proyectil mientras se encontraba en pleno turno mañana con unas 170 alumnas en su interior.

“En los ataques de hoy del régimen sionista contra la ciudad de Minab, una escuela primaria de niñas fue alcanzada de manera directa”, denunció el funcionario a través de la agencia IRNA, mientras los equipos de rescate trabajaban de urgencia entre los escombros para asistir a las víctimas.

Por su parte, el vicegobernador Ahmad Nafisi ratificó la magnitud de la masacre en una zona donde las operaciones de ayuda continúan bajo un clima de extrema tensión.

La incursión militar, que según el presidente Donald Trump busca “eliminar amenazas inminentes” del régimen, provocó una respuesta inmediata de las Fuerzas Armadas iraníes, que lanzaron ataques masivos de represalia con misiles balísticos y drones contra bases estadounidenses en toda la región. Ante la inestabilidad total, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, justificó la evacuación del personal no esencial del bloque sosteniendo que “los últimos acontecimientos en todo Medio Oriente son peligrosos”.

Trump confirmó un ataque masivo contra Irán y advirtió que "nunca tendrá un arma nuclear"

Esta situación de hostilidades aéreas forzó el cierre de espacios aéreos y la cancelación masiva de vuelos por parte de aerolíneas globales como Lufthansa, Air France y Turkish Airlines, en un escenario donde Teherán ya advirtió que considerará objetivos militares a todas las instalaciones norteamericanas en territorio regional.

