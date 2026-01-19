La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó las escalas y deducciones del Impuesto a las Ganancias que regirán para los empleados en relación de dependencia durante el primer semestre de 2026, con vigencia desde el 1° de enero hasta el 30 de junio. La medida impacta de manera directa en el cálculo del tributo que se descuenta mes a mes de los salarios y obliga a los empleadores a recalcular las retenciones ya realizadas.

La actualización se aplica de forma retroactiva al inicio del año, por lo que las empresas deberán revisar lo liquidado en los primeros sueldos de 2026 y ajustar los montos según las nuevas tablas. El esquema de actualización sigue el mecanismo previsto por la normativa vigente, que ajusta los valores en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec. Desde ARCA se habilitó a los empleadores a adaptar sus sistemas de liquidación para aplicar correctamente las escalas y deducciones del semestre, aclarando que el cambio no es optativo y alcanza a todos los trabajadores incluidos en el régimen de retención.

Las deducciones personales muestran una evolución mensual acumulada a lo largo del semestre. En enero, la ganancia no imponible parte de $429.316,88 y llega en junio a $2.575.901,25. La deducción por cónyuge se incrementa desde $404.330,39 en el primer mes del año hasta $2.425.982,33 al cierre de junio. En el caso de los hijos, el monto acumulado pasa de $203.905,29 a $1.223.431,74, mientras que para hijos con discapacidad la deducción se eleva desde $407.810,58 hasta $2.446.863,48. También aumenta de forma progresiva la deducción especial, una de las variables más relevantes en el cálculo del impuesto, que comienza en $1.502.609,06 en enero y alcanza los $9.015.654,38 en junio. Los valores correspondientes a nuevos profesionales, emprendedores y a la deducción especial prevista en el apartado 2 siguen la misma lógica ascendente.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que la medida ya permite a los empleadores actualizar sus sistemas y aplicar las nuevas retenciones sobre los salarios del primer semestre. Detalló además que, al tratarse de una actualización retroactiva, se estableció un mecanismo de devolución para los casos en los que se haya descontado de más. Si una empresa utilizó las tablas del año anterior para liquidar sueldos, deberá hacer el recálculo en el próximo pago y reintegrar el excedente retenido, compensándolo con futuras retenciones si corresponde.

En aquellos casos en los que, tras el ajuste, no corresponda efectuar descuentos por Ganancias, los empleadores deberán devolver la totalidad de lo retenido en exceso en los pagos previos. Domínguez advirtió que, en la práctica, los plazos pueden variar debido a demoras en la actualización de los sistemas de liquidación, por lo que es posible que algunas empresas sigan aplicando tablas anteriores en los primeros pagos y regularicen la situación en el sueldo siguiente. También señaló que, aunque no es lo previsto formalmente por la norma, algunas compañías optan por adelantar el reintegro y devolver únicamente lo retenido por Ganancias para beneficiar a los empleados.

ARCA también publicó la escala progresiva del impuesto aplicable a las remuneraciones acumuladas entre enero y junio de 2026. El primer tramo alcanza a ingresos de hasta $2.000.030,09, con una alícuota del 5%. A partir de allí, las tasas aumentan de manera escalonada hasta llegar al 35% para quienes superan los $60.750.913,96, con montos fijos más un porcentaje sobre el excedente de cada tramo. La publicación oficial de las tablas permite que los trabajadores puedan revisar sus recibos de sueldo y anticipar el impacto de la actualización, mientras que el mecanismo de compensación busca que las retenciones reflejen los valores correctos del semestre y que cualquier monto descontado de más regrese al salario en los pagos siguientes.