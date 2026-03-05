El ministro de Defensa, Carlos Presti, participó de una cumbre militar realizada en Miami, organizada en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, donde además firmó un acuerdo de entendimiento regional orientado a fortalecer la cooperación en materia de seguridad y defensa.

El encuentro reunió a representantes de 15 países del hemisferio aliados de Washington, con el objetivo de analizar los desafíos actuales en materia de seguridad regional y coordinar mecanismos de cooperación frente a posibles amenazas.

La reunión fue encabezada por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Francis Donovan, quienes convocaron a las delegaciones militares y políticas de la región para discutir la evolución de los escenarios de defensa en el continente.

Durante el encuentro, Presti firmó una declaración conjunta que promueve la coordinación entre los países participantes ante eventuales riesgos regionales, en un gesto que reafirma la cooperación estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

En su exposición, el ministro remarcó que los países del continente enfrentan amenazas similares, aunque con distintos niveles de intensidad, y señaló que la defensa sigue siendo una función esencial del Estado para proteger a los ciudadanos, los recursos estratégicos y las infraestructuras críticas.

El funcionario también subrayó el rol geopolítico de la Argentina en el extremo sur del continente, al afirmar que el país representa un punto clave de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida, además de ocupar un lugar relevante en las cadenas de suministro globales gracias a sus recursos naturales y su capacidad productiva.

En ese contexto, Presti sostuvo que Argentina tiene la responsabilidad de contribuir a la estabilidad del sistema internacional, y remarcó que el acuerdo firmado expresa la voluntad de cooperación y trabajo conjunto frente a desafíos comunes, siempre dentro del marco constitucional y el respeto por las leyes vigentes.

En paralelo a la participación en la cumbre, el Ministerio de Defensa inició un relevamiento interno para actualizar el estado operativo de las Fuerzas Armadas. La cartera solicitó a Ejército, Armada y Fuerza Aérea informes detallados sobre equipamiento disponible, capacidades logísticas y nivel de operatividad.

Según trascendió, el objetivo es contar con un diagnóstico actualizado sobre las capacidades militares del país, en el marco de una agenda de modernización del sistema de defensa.

Desde la Casa Rosada aseguran que la presencia argentina en la cumbre forma parte del alineamiento internacional que impulsa el presidente Javier Milei con Estados Unidos, una estrategia que se refleja en una agenda creciente de vínculos políticos, militares y económicos entre ambos países.