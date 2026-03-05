Este miércoles se realizó el acto de presentación de las 36 nuevas unidades del servicio COLE en el Parque Jaime de Nevares en Neuquén Capital. Allí, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa destacaron las posibilidades de ampliar frecuencias y horarios para mejorar la movilidad de los vecinos de toda la ciudad.

Uno de los barrios beneficiados por los nuevos horarios nocturnos es Terrazas de Neuquén. Luis Torres, presidente de la Comisión Vecinal, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 que "la línea nocturna para todos los servicios esenciales que trabajan de noche es muy importante, porque no todos tienen vehículo. Hay mucha gente que trabaja como sereno, enfermero, policía o en otros oficios, y van a poder tener ese colectivo sin andar especulando con tomar otro servicio o pedirle a un vecino para poder moverse".

"Antes teníamos que tomar algunas líneas de colectivos y no sabíamos si íbamos a llegar al centro por el estado de los caminos o de los colectivos. Hoy por hoy tienen aire acondicionado, WiFi, cámaras de seguridad para los choferes y para la gente. Estos colectivos también van a contar con servicios auditivos para personas con disminución visual, así que es un servicio impresionante" relató el vecinalista.

La ampliación de las líneas van a unir a toda la ciudad

Torres resaltó que con el aumento de la flota (pasa de 180 a 216 colectivos) se van a ampliar las frecuencias. Esto llevará a la creación de la línea 31, que va a unir el sector de Península Hiroki con el límite del Parque Industrial. "Esto era algo que se necesitaba, no solamente beneficia a Terrazas del Neuquén sino también a otros barrios aledaños. Toda la gente que pase por la calle Yupanqui, que para nosotros es muy importante, no solamente porque la gente va a poder acceder al río, sino también porque los chicos que vienen al CPEM 25, que es una escuela secundaria que está muy cerca, van a poder venir en colectivo", explicó.

El presidente de la Comisión Vecinal contó que "Antes tenían que venir caminando con toda la intemperie, lluvia, agua o tierra. Hoy, con el pasaje gratuito como lo están anunciando, van a poder acceder al colectivo y en dos o tres minutos estar en la puerta del colegio". "Nosotros tenemos 14 sectores acá: tres Mercantiles, 157, 192, 98, Coperso, Hipotecario, Balcón de la Ciudad, Balcón del Valle, y también Patagonia, Salud Pública. Todos esos barrios están incorporados dentro de Terrazas del Neuquén, que fueron unificados", enumeró.

El barrio proyecta obras estratégicas para el futuro

Luis Torres adelantó que están trabajando para sumar un centro de salud al sector. Además, otra de las necesidades es del ámbito educativo: "No tenemos escuela primaria, tampoco tenemos jardín ni guardería", expresó.

"Tenemos reservas fiscales para un centro de formación que hoy está funcionando en el Parque Industrial, donde están prestados en una iglesia. Les prestan el lugar muy amablemente, pero ellos ya tienen su reserva para que se pueda hacer la escuela propia. Los centros de formación son muy fundamentales para que los chicos salgan con un oficio y tengan una salida laboral" concluyó el referente vecinal.

La entrevista completa: