Una nueva jornada de verano en la costa atlántica se vio empañada por otro grave accidente vehicular en la zona de dunas, donde un hombre de 27 años, oriundo de la localidad bonaerense de Guernica, resultó con heridas de extrema gravedad tras volcar el cuatriciclo en el que circulaba por los médanos del camping Pucará, en Villa Gesell.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del rodado y terminó dando varios tumbos sobre la arena.

Como consecuencia del violento impacto, la víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave con compromiso facial, además de politraumatismos severos en diversas partes del cuerpo.

Tras el siniestro, fue trasladado de urgencia en una ambulancia al hospital de Pinamar, donde permanece internado en estado crítico mientras los equipos médicos trabajan para estabilizarlo.

Ante la complejidad del cuadro, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), coordinó un traslado de alta complejidad.

Los médicos confirmaron que el paciente será derivado durante la madrugada en un helicóptero sanitario hacia un hospital especializado en la ciudad de La Plata. Este operativo es similar al realizado días atrás con un niño de 8 años, quien también protagonizó un accidente grave en la zona mientras circulaba con un vehículo UTV.