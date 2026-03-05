Lionel Messi aceptó el convite y fue primera plana del mundo al visitar la Casa Blanca de Estados Unidos y ser recibido por el presidente Donald Trump como parte de un homenaje del primer mandatario a Inter Miami, último campeón de la MLS.

Pero más allá de la cuestión protocolar, la presencia del 10 en un recinto semejante, en tiempos donde el país de América del Norte es foco por los diferentes ataques a Medio Oriente, el control político de Venezuela, entre otros, resulta muy fuerte. Lo que no pudo ningún gobierno democrático argentino hasta aquí, sí pudo ejecutarlo Trump en el momento más álgido de su mandato.

Los flashes del mundo estuvieron concentrados allí, en un discurso del magnate que no dejó pasar la cuestión política, si hasta hizo referencia a los barriles de petróleo que están siendo desviados para su país luego de todos los frentes abiertos. Incluso pidió la rendición de los soldados iraníes con Messi a su lado.

Tras unos incómodos minutos de repaso bélico por parte de Trump, llegó el momento de referirse al argentino a quien saludó muy afectuosamente: "Bienvenido a la Casa Blanca, Messi". Sin ser un experto en fútbol, pero instruido para la ocasión, a modo de broma el mandatario sentenció que "Messi es mejor que Pelé", ante las sonrisas de todos los integrantes de la delegación entre los que estuvo Rodrigo De Paul, ubicado en primera fila justo detrás de una de las figuras políticas más influyentes del mundo.

Para el final, girando a su derecha, el presidente de Estados Unidos estrechó la mano del capitán argentino que respondió el gesto con amabilidad y cortesía.

Quién es Jorge Más

Jorge Más, la tercera persona de la impresionante imagen de Messi ingresando a la Casa Blanca acompañando a Trump, es uno de los dueño del Inter Miami y una personal millonaria de origen cubano.

Junto a David Beckam y su hermano José Más, son en gran parte responsables que el campeón del mundo haya continuidad su trayectoria deportiva en Miami, tras haber dejado el PSG francés.

Otro de los integrantes de la delegación que estuvo presente en el inolvidable acto fue el roquense Facundo Mura, quien fue adquirido por el club en el último mercado de pases. El patagónico ha llegado a un sitio impensado, sólo por el mérito de haberse convertido en compañero de Messi en esta aventura por el país anfitrión de la próxima Copa del Mundo.