La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes emitió dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley esa iniciativa clave del gobierno de Javier Milei.

La jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, decidió junto a su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocar para las 10 de hoy fin de firmar el despacho con el cambio introducido por Diputados sobre las licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.

La intención del oficialismo es dar sanción definitiva a la reforma laboral y a la ley del Régimen Penal Juvenil el viernes 27, dos días antes de que concurra el presidente Javier Milei a inaugurar el domingo 1 de marzo el período de sesiones ordinarias.

El proyecto que busca sancionar al gobierno de Milei introduce fuertes cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo, en la Ley de Asociaciones Sindicales, limita el derecho de huelga en los servicios públicos, crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, reduce las indemnizaciones, y establece un banco de horas para no pagar horas extras.

El Senado aprobó el proyecto durante la madrugada del jueves 12 de febrero por 42 votos a 30, con el respaldo de los sufragios oficialistas, y de bloques dialoguistas