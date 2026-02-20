El Tribunal de Impugnación de Neuquén confirmó este viernes la condena a 18 años de prisión contra el docente del Jardín 31 de Neuquén declarado culpable por múltiples abusos sexuales cometidos contra alumnos.

La resolución ratifica tanto el veredicto de responsabilidad emitido por un jurado popular como la pena impuesta en primera instancia. El fallo lleva la firma de los jueces Andrés Repetto (presidente), Mauricio Macagno y Liliana Deiub.

El tribunal resolvió rechazar la impugnación ordinaria presentada por la defensa y confirmar el veredicto que encontró culpable al maestro de música, identificado por sus iniciales WGH. De esta manera, quedó firme la sentencia dictada por el juez Juan Manuel Kees, quien había impuesto la pena de 18 años de prisión.

Los delitos acreditados

Según lo resuelto en el juicio, el docente fue condenado por un total de 12 hechos: un hecho de abuso sexual con acceso carnal, dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante, nueve hechos de abuso sexual simple.

En todos los casos, los delitos fueron considerados agravados por haber sido cometidos por una persona encargada de la educación de las víctimas, en calidad de autor y en concurso real.

En la audiencia ante el Tribunal de Impugnación intervinieron el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la querella institucional representada por Natalia Stornini. Por la querella particular participaron Gisela Moreira, Manuela Castro, Gustavo Lucero y María Celina Fernández. La defensa técnica estuvo a cargo de Gustavo Palmieri, Nicolás Echavarría y Gustavo Perazzoli.

Con esta resolución, la Justicia neuquina volvió a ratificar la validez del proceso y la responsabilidad penal del docente en uno de los casos más graves que conmovieron a la comunidad educativa de la ciudad.