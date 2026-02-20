La causa que involucra a la exvicegobernadora Gloria Ruiz y a su hermano Pablo Ruiz avanza hacia instancia de juicio. Así lo confirmó el fiscal jefe Pablo Vignaroli, en el programa La mañana es de la primera por AM550, quien detalló el estado procesal de ambos expedientes.

“Ya presentamos la acusación. Ahora corre el plazo para que la defensa ofrezca prueba y luego se realizará la audiencia de control de acusación”, explicó el fiscal sobre la situación de Pablo Ruiz.

La investigación se centra en presuntas irregularidades en contrataciones y en el manejo de fondos públicos en el ámbito de la Legislatura de Neuquén. La ex vicegobernadora fue imputada por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en carácter de autora, y enriquecimiento ilícito, en función del análisis de su evolución patrimonial. Por su parte, Ruiz, ex coordinador de Casa de las Leyes, fue imputado por el delito de peculado, en el marco de hechos vinculados al uso de fondos públicos

El fiscal jefe Pablo Vignaroli.

Vignaroli aclaró que la Fiscalía dividió las investigaciones para agilizar los procesos. “En el caso de Pablo Ruiz, que no estaba involucrado en la causa Casa de las Leyes, pudimos avanzar más rápidamente”, señaló. En ese expediente ya se presentó formalmente la acusación y el caso se encamina al juicio oral.

En paralelo, la investigación que involucra a Gloria Ruiz continúa en etapa preparatoria. “En lo que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito y contrataciones irregulares de Gloria Ruiz, tenemos plazo hasta junio para presentar la acusación”, precisó el fiscal.

La Fiscalía sostuvo que avanza “hacia los juicios en todos los casos”, mientras se completan pericias y análisis de documentación.

Cabe recordar que a comienzos de este mes, por pedido de Vignaroli, un juez de garantías resolvió prorrogar por cuatro meses la investigación y las medidas cautelares vigentes por presunta administración fraudulenta vinculada con el manejo de fondos públicos y que tiene como personas imputadas a la ex vicegobernadora, a su hermano y dos funcionarias de la gestión.