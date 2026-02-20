En medio de su gran presente en MasterChef Celebrity y mientras su nombre suena fuerte en el mundo del espectáculo, La Joaqui sorprendió al hablar sin filtros sobre su historia con Luck Ra y la posibilidad de casamiento. La artista dejó en claro que el amor está intacto, pero que hay una exigencia personal que debe cumplirse antes de pensar en dar el “sí”.

La confesión se dio en el stream de Telefe, durante una charla relajada con Grego Rossello y Josefina “China” Ansa. Todo comenzó cuando reprodujeron el audio de una fan que, con inocencia, expresó su deseo de verla casada. Lejos de esquivar el tema, la referente del RKT reflexionó: “No hay manifestación más sincera y genuina y poderosa que la manifestación de un niño”.

Sin embargo, fue contundente al marcar su postura sobre el plano legal. “Lo legal, sinceramente, no me interpela en absoluto”, afirmó La Joaqui, dejando en claro que el matrimonio formal no es una prioridad inmediata en su vínculo con Luck Ra. Para ella, el compromiso va más allá de un papel firmado.

Ahí fue cuando explicó su verdadera exigencia: “Nuestras vidas son muy intensas. Por eso siento que lo justo para nosotros es ir a tiempo. Ni siquiera despacio, a tiempo”. Esa frase resume la condición que considera fundamental antes de casarse: respetar los tiempos que su dinámica profesional y personal demandan.

Lejos de cualquier crisis, el enamoramiento sigue intacto. “Yo estoy igual de enamorada que cuando quería que me dé bola”, confesó entre risas. Incluso lanzó un piropo espontáneo que dejó ver su entusiasmo: “No puede ser, ¡qué precioso que es este hijo de su madre!”. La complicidad con Luck Ra parece estar más firme que nunca.

En cuanto al inicio del romance, fue clara: el cruce se dio en el ámbito musical, pero todo cambió tras una cita. “Directamente un día tuvimos una cita y desde ahí nunca nos dejamos de ver”, recordó sobre el comienzo de la historia.

La idea de boda no es nueva. En MasterChef Celebrity, durante una charla con Wanda Nara, deslizó con humor: “Ahora tengo que ganar MasterChef porque dicen que el que gane MasterChef se casa”. Y agregó divertida: “Es el único hilo que me mantiene sujeta a la eternidad de este programa”.

Mientras tanto, La Joaqui también defendió su identidad artística frente a las críticas por sus letras. “Mi música es bastante disruptiva”, sostuvo, y remarcó el doble estándar en la industria: “Creo que está peor visto que una mujer diga las cosas que yo digo que que un hombre las diga”. En equilibrio emocional y profesional, deja claro que el amor con Luck Ra está consolidado, pero que el casamiento solo llegará cuando ambos sientan que es el momento justo.