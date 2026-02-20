El ministerio de Capital Humano del gobierno nacional presentó una denuncia penal para identificar y eventualmente penalizar a una mujer que, durante un viaje en el tren San Martín, le dio de beber cerveza en lata al bebé que llevaba en brazos, escena que fue reproducida de manera viral en las redes digitales.

La presentación realizada ante la fiscalía “a fin de que se investiguen los hechos que podrían configurar delitos de acción pública”. También se requiere en la denuncia que “se dispongan medidas urgentes de protección” para la niña involucrada.

“El Ministerio de Capital Humano reafirma el compromiso institucional con la protección integral de los derechos de niños y adolescentes”, sostiene el texto de la denuncia, hecha pública este viernes.

Las imágenes se viralizaron en los días pasados, en las redes sociales, y provocaron una apreciable ola de críticas por parte de los opinadores comunes en estos casos mediáticos. En el video difundido se observa a una bebé, a upa de quien sería su madre, bebiendo la cerveza directamente desde la lata.

Capital Humano también envió comunicaciones formales al Organismo provincial (Buenos Aires) de la Niñez y Adolescencia, y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.