El próximo 23 de febrero, Mirtha Legrand celebrará sus 99 años y ya comenzó a organizar lo que promete ser una velada inolvidable. Fiel a su estilo elegante y meticuloso, la conductora de La Noche de Mirtha no dejó ningún aspecto librado al azar y supervisa personalmente cada punto de la fiesta.

La información se conoció en Intrusos, el ciclo que se emite por América, donde el periodista Daniel Ambrosino reveló detalles exclusivos sobre el cumpleaños. “La propia Mirtha Legrand está mandando los mensajes desde su teléfono, uno por uno, a los que considera sus afectos más cercanos”, contó al aire, dejando en claro que la diva quiere un contacto directo con sus invitados.

Según explicaron en Intrusos, las invitaciones se enviaron por WhatsApp y también hubo llamados telefónicos personalizados. “A los más íntimos se los está mandando Mirtha Legrand directamente por WhatsApp o los llama por teléfono”, agregó Ambrosino, destacando la cercanía que la conductora mantiene con su círculo más íntimo.

El lugar elegido para la recepción será la casa de Marcela Tinayre, hija de la conductora. Allí, en el living principal, se ofrecerá una entrada tipo tapeo para que los invitados disfruten en un clima distendido antes de pasar al plato fuerte de la noche.

La lista de asistentes oscilaría entre 60 y 90 personas, todas seleccionadas personalmente por Mirtha Legrand. La conductora, que atraviesa un momento profesional activo al frente de La Noche de Mirtha, quiere compartir este nuevo aniversario únicamente con quienes forman parte de su historia y su presente.

Como cada año, el chef de confianza de Mirtha Legrand será el encargado del menú, junto con el ambientador habitual que se ocupa de cada detalle estético. El sello clásico y sofisticado de la diva estará presente en cada rincón de la celebración.

En cuanto a la comida, el menú incluirá algunos de sus platos favoritos: gnocchis y risotto. Según reveló Ambrosino, luego de la recepción en el living, los invitados se trasladarían al patio para el momento principal. “Eso es lo que pidió Mirtha Legrand”, aseguró el periodista.

A punto de alcanzar el centenario, Mirtha Legrand demuestra una vez más que su espíritu sigue intacto. Con energía, dedicación y elegancia, la gran figura de la televisión argentina prepara un festejo que, sin dudas, quedará en la historia del espectáculo.