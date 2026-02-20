Durante las primeras horas de este viernes, personal policial logró recapturar a Exequiel Lucas Muñoz, un hombre de 25 años que se encontraba prófugo de la Justicia desde el pasado 12 de febrero, en el marco de una causa judicial por evasión. Tras ser informado sobre su paradero, la Fiscalía interviniente dispuso la inmediata participación de la División Recaptura de Evadidos para dar con su paradero.

El trabajo de inteligencia, realizado durante varios días y en distintos horarios, permitió establecer que Muñoz se encontraba oculto en un domicilio ubicado en el barrio Alma Fuerte. La Policía, en colaboración con diversas divisiones del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, llevó a cabo un operativo de seguridad conjunto, que incluyó a las divisiones de Recaptura de Evadidos, Robos y Hurtos, Delitos Ambientales y la oficina de investigaciones sobre microtráfico.

El operativo, que se desarrolló en horas tempranas de la mañana de este viernes, culminó con el ingreso en la vivienda donde Muñoz se encontraba. Al notar la presencia policial, el hombre intentó escapar, pero fue rápidamente reducido por los efectivos, quienes lo trasladaron a la sede policial. Allí, quedó nuevamente a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, que le formulará los cargos correspondientes.

Un historial de evasiones y actos violentos

Exequiel Muñoz, conocido por su historial de motines y huidas, había logrado escapar el pasado 12 de febrero tras agredir a sus custodios en el hospital Dr. Horacio Heller, donde había sido trasladado por razones de salud. Durante su traslado, aprovechó un descuido de los agentes de seguridad, los atacó y logró huir, a pesar de la vigilancia que lo custodiaba. Esta fuga desató de inmediato un operativo de búsqueda por parte de la Comisaría 19 de Neuquén, que finalmente culminó con su recaptura.

Muñoz no es ajeno a los actos de violencia y evasión. En 2017, tras ser notificado por tenencia de armas, apuntó con un arma a los efectivos que acudieron a su celda. En 2019, lideró una fuga masiva desde la Comisaría 44 de Valentina Sur, donde agredió a un guardia y prendió fuego a colchones para facilitar su escape.

Muñoz, que ya se encontraba en prisión preventiva por diversos delitos, permanecerá ahora bajo un estricto régimen de custodia. Se espera que en las próximas horas se le formulen los cargos correspondientes por la evasión y las agresiones a los efectivos policiales, sumando nuevas imputaciones a su historial delictivo.