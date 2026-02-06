¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 05 de Febrero, Neuquén, Argentina
Tenía pedido de secuestro

Patentes falsas y pedido judicial: secuestran una Renault Captur en Santa Genoveva

El vehículo estaba estacionado en inmediaciones de Basavilbaso y diagonal España.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 21:09
Los dominios colocados no correspondían ni al modelo ni al año del vehículo.

Una investigación vinculada al seguimiento de vehículos con antecedentes judiciales permitió recuperar una camioneta que figuraba con un pedido de secuestro activo. El trabajo fue desarrollado por el área especializada en automotores, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

La actuación se concretó este miércoles en Basavilbaso y Diagonal España donde fue detectada una Renault Captur estacionada en la vía pública. Al realizar un control visual, se advirtieron inconsistencias entre las placas colocadas y las características del rodado, lo que motivó una verificación más detallada.

Los chequeos realizados a través de los sistemas oficiales confirmaron que la camioneta tenía un requerimiento judicial vigente desde el 8 de enero de este año. Además, se estableció que los dominios colocados no correspondían ni al modelo ni al año del vehículo.

Con esa información, la fiscalía interviniente dispuso una serie de medidas, entre ellas el retiro de las chapas patentes apócrifas y el traslado del rodado a dependencias oficiales para continuar con las actuaciones.

Ya en el área específica del Departamento Sustracción de Automotores, y por orden judicial, se llevó adelante una revisión integral del vehículo con apoyo técnico del Departamento Criminalística. Como resultado, se secuestraron distintos elementos considerados de interés para el avance de la causa, que continúa en etapa de investigación.

