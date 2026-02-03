El Gobierno explicó la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC y defendió la decisión de postergar el nuevo sistema para medir la inflación. Según sostuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la salida del funcionario estuvo vinculada a diferencias de criterio sobre el momento adecuado para aplicar los cambios en la metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En declaraciones televisivas, Adorni aseguró que Lavagna impulsaba comenzar con la nueva canasta en enero, pero que el Ejecutivo optó por no avanzar para evitar comparaciones confusas. “No queríamos tener dos índices distintos ni generar sospechas sobre una supuesta manipulación de los datos”, explicó.

Desde el Gobierno insistieron en que la prioridad es que la baja de la inflación sea clara y comprobable para la gente, sin que pueda atribuirse a un cambio técnico en la forma de medirla. En ese sentido, Adorni remarcó que el objetivo es mantener reglas estables hasta que el proceso de desinflación esté consolidado.

El funcionario también respondió a las críticas de sectores de la oposición, que cuestionaron la postergación del nuevo IPC. Según afirmó, justamente no se modificó la metodología para evitar que se diga que el índice se cambia para mostrar números más bajos. “Cuando la inflación llegue a cero, se actualizará lo que haya que actualizar”, señaló.

En línea con lo expresado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete reiteró que la inflación retomará una senda descendente en los próximos meses. Ambos coincidieron en que la política monetaria tiene un efecto diferido y que, una vez cumplido ese plazo, los precios comenzarán a mostrar caídas más marcadas.

El INDEC tenía previsto lanzar la nueva metodología del IPC en febrero, pero tras la renuncia de Lavagna, el Gobierno resolvió aplazar su implementación. Aunque los cambios técnicos estaban listos, se optó por mantener el esquema actual para no abrir un frente de discusión en medio del ajuste económico.

Entre las modificaciones previstas, el nuevo índice otorgaba mayor peso a los servicios, como vivienda, electricidad, gas y transporte, y reducía la incidencia de rubros como alimentos, bebidas, indumentaria y calzado. Con la postergación, los ponderadores vigentes seguirán sin cambios hasta nuevo aviso.