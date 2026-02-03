En la continuidad de la tercera fecha, Tigre recibe a Racing por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura. La Academia perdió sus dos primeros encuentros y necesita sumar ante el Matador, que suma cuatro puntos y pretende un nuevo triunfo para seguir de racha y sumarse a River como puntero del grupo. El encuentro es televisado por ESPN Premium. Por ahora, es victoria de Tigre por 3-1.

En un partido donde ninguno tuvo un dominio claro, Tigre estuvo más cerca del gol durante el primer tiempo y obligó a Facundo Cambeses a aparecer en dos ocasiones. Primero un remate de Jabes Saralegui generó una estirada del arquero para mandarla al córner y ya más cerca del descanso un contraataque en el que David Romero habilitó a Valentín Moreno terminó con una atajada del guardameta con el pie saliendo lejos de su arco. Sin embargo, en otra réplica el Matador encontró la ventaja tomando mal parado a Racing. Una gran jugada culminada por una muy buena definición de Romero estableció la ventaja local.

Tigre 3-1 Racing, los goles

Sobre el final de la primera mitad, una contra perfecta de Tigre le dio el tanto de la ventaja. Bruno Leyes buscó en largo a Ignacio Russo y éste habilitó a Romero con un gran pase de primera. El '9' primero se deshizo de Nazareno Colombo con un toque por encima y se fue derecho al mano a mano con Cambeses, al que eludió para empujarla al gol burlando el cierre de los defensores de la Academia.

En una segunda parte donde Racing lo buscó más, el conjunto de Avellaneda quemó las naves e iba a conseguir el empate tras una jugada de lateral. El saque de costado fue despejado a medias por la defensa local y le quedó a Gabriel Rojas, que sacó un zurdazo de primera al segundo palo que venció la resistencia de Felipe Zenobio.

Parecía que la Academia se lo llevaba puesto anímicamente, pero nuevamente un contragolpe donde la línea defensiva visitante quedó mal parada le dio a Tigre una chance que no iba a desperdiciar. Luego de un rechazo, Russo capturó la pelota tras un mal cálculo de Santiago Sosa y se fue derecho al área. Antes de que lo cierre un rival, sacó un derechazo que fue al cuerpo de Cambeses pero el arquero falló al retener, por lo que la pelota fue a parar al fondo de la red, transformándose en el 2-1.

Ya con Racing jugado, un Matador agazapado encontró un nuevo error del rival para liquidar la historia de la mano de su refuerzo y un gol emotivo para él. Pity Martínez presionó a Franco Pardo, recuperó y se fue en una corrida de varios metros a encontrarse con Cambeses al que le tiró la pelota por arriba de su salida para establecer el 3-1, si, el tercero para Tigre.

Formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Sebastián Medina; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matko Miljevic, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Valentín Carboni. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: José Dellagiovanna

La previa

No fue el comienzo esperado para el conjunto de Gustavo Costas. Tras un año donde compitió en todos los frentes pero no logró coronar, el 2026 inició con dos caídas al hilo, ante Gimnasia (LP) de visitante y el 1-2 en contra frente a Rosario Central en el Cilindro de Avellaneda, resultados que encendieron alarmas y obligan a la Academia a rectificar. Con Ezequiel Cannavo como último refuerzo sobre el cierre del mercado, el DT apostaría nuevamente por Valentín Carboni acompañando a Adrián Martínez en el ataque.

Carboni mostró poco y nada en sus dos primeros partidos

Por su parte, el equipo de Diego Dabove acumula 4 puntos en el Torneo Apertura: ganó en su debut ante el recién ascendido Estudiantes de Rio Cuarto, y empató en su visita a Belgrano en Córdoba. La novedad para este encuentro será la inclusión de Gonzalo Martínez entre los suplentes. El Pity podría hacer su debut hoy en Victoria luego de ser el último refuerzo para esta temporada.