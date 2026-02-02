A tres semanas del grave accidente ocurrido en Pinamar, Bastian, el nene de 8 años, fue operado por séptima vez y continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Su estado de salud sigue siendo delicado y es evaluado de manera permanente por un equipo médico especializado.

Según el último parte médico, los profesionales realizaron el reemplazo de una válvula de derivación externa por una válvula ventrículo-pleural, con el objetivo de mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo. La intervención tuvo un resultado considerado satisfactorio y permitió optimizar el tratamiento que viene recibiendo el menor desde el accidente.

Durante su internación, Bastian permanece con asistencia respiratoria mecánica y se mantiene clínicamente estable dentro de un cuadro de extrema complejidad. Además, su evolución es seguida de forma constante por equipos interdisciplinarios que monitorean cada cambio en su estado general.

En paralelo, la causa judicial por el choque avanza y se agrava la situación de los conductores involucrados. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación de ambos, luego de que dieran positivo en los controles de alcoholemia realizados tras el impacto.

La sanción alcanza tanto a la conductora del vehículo UTV en el que viajaba Bastian como al conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que colisionó de frente. Desde el organismo provincial señalaron que se trató de maniobras imprudentes que generaron un riesgo concreto para la seguridad vial y la vida de terceros.

Las pericias toxicológicas confirmaron que los dos conductores tenían alcohol en sangre al momento del accidente, un dato que complica aún más su situación judicial y refuerza la gravedad de lo ocurrido.