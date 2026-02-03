¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 02 de Febrero, Neuquén, Argentina
Mensajes antisemitas y racistas

Por una alerta del FBI frenaron una masacre escolar planeada por dos menores de edad en distintas provincias

El ataque planeado no llegó a concretarse ya que antes se realizaron los allanamientos y secuestro de los elementos, entre ellos cuchillos y material con simbología nazi.

Por Redacción

Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 21:39
Gracias a una investigación judicial lograron frenar a tiempo una masacre planificada por dos menores de edad contra distintos colegios en las provincias de Buenos Aires y Jujuy.

Fuentes policiales informaron que la investigación comenzó tras un alerta emitido por el FBI, el cual advertía sobre mensajes antisemitas, de odio y racistas difundidos por dos usuarios en las redes sociales.

Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal comenzaron a investigar y constataron que uno de los implicados reside en la ciudad de La Quiaca y el segundo en la localidad balnearia de Miramar, al tiempo que detectaron otros dos domicilios sospechosos en los partidos bonaerenses de Quilmes y San Martín.

A partir de esto el Juzgado Federal de Mar del Plata N°3 ordenó los allanamientos pertinentes mediante los que se incautaron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa.

La causa fue caratulada como “intimidación pública” y los objetos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.

