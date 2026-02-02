La Municipalidad de Plottier inició las inscripciones y renovaciones para el Boleto Estudiantil Gratuito 2026, un programa que busca reducir el impacto del costo del transporte en la economía de las familias de la localidad.
El beneficio está destinado a estudiantes que residan en Plottier y asistan a instituciones públicas o de gestión privada, abarcando niveles primario, secundario, terciario y universitario.
Dónde y cuándo realizar el trámite
La atención se concentra de manera presencial en la Terminal de Ómnibus de Plottier, con un horario extendido de 8 a 16, lo que permite facilitar el acceso a estudiantes y familias.
Quiénes pueden acceder al beneficio
El Boleto Estudiantil Gratuito alcanza a:
-
Estudiantes con domicilio en Plottier
-
Alumnos de escuelas públicas y semiprivadas
-
Estudiantes de nivel escolar y universitario
Desde el municipio remarcaron que el domicilio actualizado en el DNI es un requisito excluyente para acceder a la gratuidad del transporte dentro de la jurisdicción.
Requisitos según la situación del estudiante
Quienes se inscriban por primera vez deberán presentar:
-
Fotocopia de DNI con domicilio actualizado en Plottier
-
Certificado de alumno regular vigente
-
Tarjeta SUBE de uso personal
-
Carpeta colgante para el archivo del legajo
Los estudiantes que ya contaban con el beneficio deberán presentar:
-
Fotocopia de DNI
-
Certificado de alumno regular
-
Tarjeta SUBE
Gestión de la tarjeta SUBE en 2026
Un punto clave de este año es la emisión de la tarjeta SUBE. Aquellos estudiantes que no cuenten con el plástico podrán obtener una nueva en el momento del trámite.
Según informaron desde la Municipalidad de Plottier, la tarjeta se entregará con un saldo negativo de $1500, monto que deberá ser cubierto con la primera carga realizada por el usuario.