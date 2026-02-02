La Municipalidad de Plottier inició las inscripciones y renovaciones para el Boleto Estudiantil Gratuito 2026, un programa que busca reducir el impacto del costo del transporte en la economía de las familias de la localidad.

El beneficio está destinado a estudiantes que residan en Plottier y asistan a instituciones públicas o de gestión privada, abarcando niveles primario, secundario, terciario y universitario.

Dónde y cuándo realizar el trámite

La atención se concentra de manera presencial en la Terminal de Ómnibus de Plottier, con un horario extendido de 8 a 16, lo que permite facilitar el acceso a estudiantes y familias.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El Boleto Estudiantil Gratuito alcanza a:

Estudiantes con domicilio en Plottier

Alumnos de escuelas públicas y semiprivadas

Estudiantes de nivel escolar y universitario

Desde el municipio remarcaron que el domicilio actualizado en el DNI es un requisito excluyente para acceder a la gratuidad del transporte dentro de la jurisdicción.

Requisitos según la situación del estudiante

Quienes se inscriban por primera vez deberán presentar:

Fotocopia de DNI con domicilio actualizado en Plottier

Certificado de alumno regular vigente

Tarjeta SUBE de uso personal

Carpeta colgante para el archivo del legajo

Los estudiantes que ya contaban con el beneficio deberán presentar:

Fotocopia de DNI

Certificado de alumno regular

Tarjeta SUBE

Gestión de la tarjeta SUBE en 2026

Un punto clave de este año es la emisión de la tarjeta SUBE. Aquellos estudiantes que no cuenten con el plástico podrán obtener una nueva en el momento del trámite.

Según informaron desde la Municipalidad de Plottier, la tarjeta se entregará con un saldo negativo de $1500, monto que deberá ser cubierto con la primera carga realizada por el usuario.