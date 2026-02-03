Una pareja de 25 años oriunda de Buenos Aires debió ser rescatada tras no lograr volver a la orilla mientras intentaban cruzar el Arroyo Angostura. El hecho ocurrió este domingo, en el sector del puente Angostura del lago Moreno en Bariloche.

Según el portal El Cordillerano, los turistas intentaban cruzar hacia el otro lado, sin embargo fueron arrastrados por la corriente y no lograban salir por sus propios medios. En ese momento debieron pedir ayuda y el agente Ezequiel Dina fue quien se arrojó al agua para rescatarlos.

Del operativo también participó personal policial de la Unidad 55, del destacamento 138 de Llao Llao, y personal de Bomberos Voluntarios y de Protección Civil.

Aclararon que una vez que fueron llevados a la orilla constataron que ambos estaban en buen estado de salud y que más allá del susto no habían sufrido problemas de salud.

Posteriormente fueron trasladados al hotel donde se hospedaban, mientras que el agente que los ayudó también fue llevado a su domicilio luego de ver que estaba bien..

El puente Arroyo Angostura está ubicado en Circuito Chico y es un sector donde se conecta el lago Nahuel Huapi con el lago Moreno. Sus corrientes fuertes pueden poner en peligro las vidas si se intenta cruzarlo ya que la temperatura del agua y la fatiga puede provocar que la persona sufra algún problema y