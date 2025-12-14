El presidente Javier Milei felicitó este domingo a José Antonio Kast, quien se consagró como nuevo presidente electo de Chile tras imponerse en el balotaje frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, del Partido Comunista. El mandatario argentino celebró el resultado electoral y calificó al dirigente chileno como “un amigo”.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Milei expresó su satisfacción por el resultado y consideró que se trata de un avance regional en defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada. Además, manifestó su confianza en que ambos gobiernos puedan trabajar de manera conjunta para impulsar una agenda basada en ideas liberales y marcar un rumbo distinto en América Latina.

La elección en Chile estuvo marcada por una alta participación ciudadana, con más de 15,7 millones de votantes convocados a las urnas bajo el sistema de voto obligatorio. El proceso se desarrolló con normalidad, bajo la supervisión del Servicio Electoral de Chile (Servel) y un amplio operativo de seguridad.

Con el 95% de las mesas escrutadas, Kast obtuvo el 59,83% de los votos, superando a Jara, que alcanzó el 40,17%. De esta manera, el referente del Partido Republicano se convertirá en el sucesor del presidente Gabriel Boric, cuyo mandato finalizará en marzo de 2026.

Desde distintos sectores políticos chilenos ya se había anticipado el resultado. Dirigentes de la oposición señalaron que la tendencia era clara incluso antes del cierre definitivo del escrutinio. En ese contexto, la transición presidencial y el nuevo rumbo político del país comienzan a ocupar un lugar central en la agenda regional.