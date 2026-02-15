En El Bosque, Gimnasia y Estudiantes empataron 0 a 0 por la 5ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de fútbol en una nueva edición del clásico de La Plata que enfrentó a dos equipos con un buen inicio de temporada.

Los primeros 20 minutos del partido tienen a un Estudiantes con mayor protagonismo, que domina la posesión y juega el mayor porcentaje del tiempo en campo rival. Pero de acciones de peligro, nada en ninguno de los dos arcos.

Hasta el descanso, el trámite no se modificó demasiado, los intentos ofensivos fueron más que aislados y de escaso peligro para los arqueros Nelson Insfrán por el lado del local y Fernando Muslera en la visita. La mala noticia para el Pincha fue la molestia musculular de Gabriel Neves. En su lugar y antes de que los equipos se vayan a vestuarios, ingresó el juvenil Mikel Amondarain

Segundo tiempo

La más clara del partido fue del local en el arranque del complemento, a los 2 minutos no más, luego de un gran enganche de Marcelo Torres dentro del área que quedó mano a mano con Fernando Muslera, pero el experimentado uruguayo estuvo rapido para achicar y tapar el intento con sus pies.

El Pincha tuvo la suya a los 29, nada menos que en los pies de su capitán Guido Carrillo que hizo un gran movimiento para ganar en el segundo palo. Su toque a la carrera con la derecha se fue apenas ancho.

Síntesis

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zanirotto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Gabriel neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Cambios: PT 37 Mikel Amonarain por Neves (E). ST 17' Eros Mancuso por Meza (E), 18’ Edwin Cetré por Castro (E), Agustín Auzmendi por Marcelo Torres (G), Ignacio Miramón por Barros Schelotto (G) y Maximiliano Zalazar por Franco Torres (G).17’ Eros Mancuso por Meza (E), 18’ Edwin Cetré por Castro (E), Agustín Auzmendi por Marcelo Torres (G), Ignacio Miramón por Barros Schelotto (G) y Maximiliano Zalazar por Franco Torres (G), 34’ Juan Cruz Cardozzo por Giampaoli (G) y Tiago Palacios por Pérez (E).

La previa

El local viene de dos triunfos y dos derrotas, en su casa se hizo fuerte ante Racing y Aldosivi, pero ante River y Barracas no pudo fuera de El Bosque.

Fernando Zaniratto confirmó a Nicolás Barros Schelotto entre los 11, luego de dos golazos en sus últimas presentaciones en casa y a Nacho Fernández como titular en el medio.

Por su parte Estudiantes, está cuarto con 8 puntos, luego de superar a Boca y Riestra como cocal, y sumar de visitante ante Estudiantes y Defensa y Justicia. El elenco de Eduardo Domínguez se prepara para la Copa Libertadores, y ser protagonista una temporada más.

Datos del partido

Hora: 17.00.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia.