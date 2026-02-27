En una votación ajustada y tras un debate cargado de tensión política, el Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares. Con 40 votos afirmativos y 31 negativos, el oficialismo logró avanzar con las modificaciones impulsadas por el Gobierno, que ahora deberán ser tratadas en la Cámara de Diputados.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para incentivar inversiones en el sector minero, bajo el argumento de que el esquema vigente impone restricciones que desalientan el desarrollo de proyectos productivos en distintas provincias cordilleranas. Desde el Ejecutivo sostienen que los cambios permitirán generar empleo, ampliar exportaciones y fortalecer las economías regionales.

En el tramo final del debate, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la reforma y afirmó que la Argentina necesita aprovechar sus recursos naturales para recuperar dinamismo económico. Según planteó, la actividad minera opera con estándares de control y precaución elevados y puede desarrollarse con “protección, responsabilidad y reglas claras”.

El proyecto aprobado introduce cambios en los criterios de aplicación de la norma vigente y redefine alcances vinculados a las zonas protegidas, un punto que concentró buena parte de las críticas de la oposición, que alertó sobre posibles impactos ambientales.

Con la media sanción del Senado, la discusión se traslada ahora a Diputados, donde se anticipa un debate igualmente intenso. El oficialismo buscará consolidar los apoyos necesarios para convertir en ley una reforma que considera clave para su política de desarrollo minero y atracción de inversiones.