Los activos argentinos volvieron a sufrir en los mercados internacionales: las acciones que cotizan en Wall Street cerraron con fuertes bajas, los bonos operaron en rojo y el riesgo país superó nuevamente los 550 puntos básicos. La jornada reflejó un clima de mayor cautela global y creciente volatilidad cambiaria.

Los títulos de deuda soberana registraron retrocesos de entre 0,2% y 0,7% en el exterior, lo que impulsó un incremento del indicador de riesgo hasta las 554 unidades, el nivel más alto en más de un mes. La caída se produjo pese a la reciente colocación de deuda del Tesoro y a las compras de reservas que viene realizando el Banco Central.

En Nueva York, las acciones argentinas mostraron mayoría de números negativos y los bancos encabezaron las pérdidas. Los papeles de Macro retrocedieron más de 7%, mientras que Supervielle cayó 5,5%, en una rueda marcada por ventas generalizadas.

En la plaza local, el índice S&P Merval descendió 1,6% en pesos y 2,6% en dólares al tipo de cambio contado con liquidación. Analistas atribuyen el desempeño adverso a un escenario internacional más prudente, con Wall Street también en terreno negativo tras la publicación de balances corporativos y en medio del debate sobre el impacto macroeconómico de la inteligencia artificial en las valuaciones de mercado.

La tensión también se trasladó al mercado cambiario. El dólar minorista avanzó $10 y cerró en $1425 en el Banco Nación, acumulando su tercera suba consecutiva y alcanzando su valor más alto desde el 10 de febrero. Las cotizaciones financieras acompañaron el movimiento: el dólar MEP subió 0,8% y el contado con liquidación trepó 0,9%.

Operadores del mercado señalaron que la mayor liquidez en pesos, tras la última licitación del Tesoro, está presionando a la baja las tasas de corto plazo, lo que es interpretado como un posible piso para el dólar y un techo para los rendimientos en moneda local.

En un contexto global atravesado por la incertidumbre tecnológica y la cautela inversora, los activos argentinos volvieron a quedar expuestos a la volatilidad externa, mientras el riesgo país se mantiene en niveles que reflejan la fragilidad financiera.