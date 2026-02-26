Marcelo Gallardo no quiere saber nada de despedidas y por eso queda más expuesta a un la grieta entre el histórico técnico de River y su plantel que con gol de Lucas Martínez Quarta a los 13 minutos se impone ante Banfield en el Monumental.

Dentro de un estadio que es un hervidero, el hoy capitán Millonario acertó de cabeza a la salida de un tiro libre desde la izquierda para poner en ventaja al local que saltó al campo de juego bajo una lluvia de insultos por parte de los hinchas, mientras el Muñeco Gallardo se llevó todas las ovaciones de la jornada.

Sin resquemores, el ex Fiorentina corrió hacia al banco de La Banda para abrazarse con el DT que al verlo venir se incomodó, lo abrazó tímidamente y rápidamente ordenó que regresara junto a sus compañeros al campo de juego.

Sólo segundos antes, ante la ventaja parcial de su equipo, Gallardo apretó los puños y gritó el tanto, giró y miró a su principal colaborador, Matías Biscay, con quien también se saludaron fríamente.

Una cuestión de actitud

Gallardo está enfocado por decenas de cámaras televisivas. Se lo ve serio, sin dar prácticamente indicaciones y hasta un semblante distinto a partidos anteriores.

Camina dentro del corralito asignado, cruza sus brazos y ni mira hacia los relevos donde hay nombres realmente importantes como Marcos Acuña, Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Fabricio Bustos, entre otros.