Cada gesto, cada paso, sirve como termómetro de lo que será el adiós a Marcelo Gallardo como técnico de River en el partido contra Banfield válido por la 7ª fecha del Apertura 2026 y en el anuncio de la formación titular del conjunto local, Sebastián Driussi se llevó la silbatina más estruendosa.

Hace tiempo que la voz del estadio sirve para medir el estado de ánimo de los hinchas en cada estadio y en un día tan especial como este, la oficialización de las formaciones fue un momento muy importante.

El delantero que fue pedido por Gallardo, bancado como 9 ante la insistencia externa por salir al mercado de pases en búsqueda de una opción, colmó la paciencia de los simpatizantes que habrá que esperar para saber como se comporta en el futuro con la llegada del nuevo entrenador.

Los del banco de suplentes no quedaron exceptuados de la reprobación y uno de los nombres más apuntados por los hinchas fue el del neuquino Marcos Acuña, además del delantero Facundo Colidio y hasta Maximiliano Salas.

La última formación titular de River con Gallardo como DT. Sólo Vera y Moreno no son formados deportivamente en el club.

Los 11

Los últimos 11 del River de Gallardo serán Santiago Beltrán en el arco. La línea de fondo con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta que será el último capitán de la era, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Driussi.

Particularidades de la misma, la inclusión de González como lateral izquierdo. Y el dato estadístico que excepto Moreno y Vera, todos los demás nombres son formados deportivamente en la institución.