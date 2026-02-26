En un partido que no será uno más, River recibe a Banfield desde las 19.30 por la fecha 7 del Torneo Apertura. Pero el foco estará sin dudas en que Marcelo Gallardo dirigirá su último partido en el Millonario. Luego de anunciar que dejaba el cargo en un video publicado por las redes sociales del club, el Muñeco cierra su segunda etapa como entrenador frente a su gente en el Monumental.

Pese al pedido del propio entrenador de que no haya homenajes ni menciones especiales, se espera que el estadio esté repleto para brindarle el cariño al técnico más ganador de River en lo que es un abrupto cierre de un ciclo donde, a diferencia de los primeros ocho años suyos al frente del Millonario, las cosas no se dieron. Por otra parte, se espera también que el Monumental se exprese fuertemente en contra de los jugadores. Luego de la salida de Gallardo, el que tomará su lugar interinamente es Marcelo Escudero mientras la dirigencia busca cerrar la llegada de Eduardo Coudet.

Se espera un Monumental lleno para despedir a Gallardo. (Foto: Fotobaires)

En cuanto al equipo titular, se esperan varias modificaciones, aunque algunas de ellas no están confirmadas. Por lo pronto, Santiago Beltrán volverá por el lesionado Franco Armani y el neuquino Marcos Acuña hará lo propio en lugar de Matías Viña. Lo que no está definido es el reemplazante de Juan Fernando Quintero, otro de los lesionados en la derrota contra Vélez, lugar que se disputan Santiago Lencina e Ian Subiabre. Por último Lautaro Rivero y Joaquín Freitas podrian meterse en el once el lugar de Paulo Díaz y Facundo Colidio respectivamente.

Por el lado de Banfield, la visita al Monumental lo toma luego de conseguir su segunda victoria en el Torneo Apertura goleando a Newell's por 3-0. El Taladro suma 7 puntos, los mismos que su rival de hoy, y buscará acercarse a ubicaciones de playoffs en la Zona B. Para el cotejo, Pedro Troglio dispondría a los mismos once que sumaron de a tres en el Florencio Sola ante la Lepra.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Santiago Lencina o Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Joaquín Freitas.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisandro Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrota.

Estadio: Mas Monumental.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

El encuentro será transmitido por el Grupo Prima Multimedios en sus emisoras AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.