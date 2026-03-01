Marzo se mueve con una intensidad distinta dentro del año del Caballo. Según las proyecciones de Ludovica Squirru para el Horóscopo Chino, la energía del Conejo suaviza el clima general y propone decisiones más conscientes que impulsivas. No es un mes para giros abruptos, sino para ajustar el rumbo con paciencia y lectura fina del contexto.

Rata. Tendrá avances progresivos que, aunque no sean espectaculares, marcan un camino firme. Es un período ideal para iniciar proyectos a largo plazo, consolidar hábitos y confiar en procesos que crecen paso a paso. La clave será no apurarse ni subestimar pequeños logros.

Búfalo. Deberá cuidar especialmente su comunicación. Pueden surgir roces innecesarios si responde desde la rigidez o el enojo. Marzo le pide mesura, introspección y una revisión sincera de sus vínculos para evitar quedar atrapado en conflictos evitables.

Tigre. Puede sentirse incómodo ante ritmos ajenos o exigencias grupales. El desafío será adaptarse sin perder identidad. Controlar el temperamento y elegir bien las batallas hará la diferencia entre un mes turbulento y uno productivo.

Conejo. Es su momento. La energía lo potencia y le abre puertas, pero necesitará confianza para atravesarlas. Si supera inseguridades, podrá capitalizar oportunidades laborales y personales que estaban latentes.

Dragón. Sentirá inquietud y ganas de modificar rutinas. Cambiar de aire, reorganizar prioridades o darse un descanso estratégico puede ayudarlo a ordenar emociones antes de tomar decisiones más profundas.

Serpiente. El mes activa una revisión interna. Habrá espacio para replantear metas y redefinir qué es verdaderamente importante. La claridad llegará si evita actuar por impulso y escucha más su intuición.

Caballo. Como protagonista del año, enfrenta tensiones entre deseo y responsabilidad. Deberá equilibrar impulsos con compromiso. Las decisiones que tome ahora podrían tener impacto a largo plazo.

Cabra. Tendrá mayor carga de tareas y responsabilidades. Organizar agenda y establecer prioridades será fundamental para no sentirse desbordada. El orden práctico será su mejor aliado.

Mono. Empieza a ver resultados tras meses de esfuerzo. El clima le permite recuperar energía y consolidar avances. Es un buen momento para cuidar la salud y sostener lo que ya construyó.

Gallo. Necesita enfoque. Marzo lo invita a ordenar su rutina y evitar dispersarse en demasiados frentes. Si estructura bien su tiempo, podrá avanzar con mayor eficiencia.

Perro. Habrá entusiasmo social, pero deberá equilibrarlo con descanso. Escuchar al cuerpo y poner límites claros evitará desgaste innecesario.

Chancho. Encuentra claridad para transformar ideas en acciones concretas. Es un mes propicio para resolver pendientes y dar pasos firmes hacia objetivos personales.