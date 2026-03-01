¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 01 de Marzo, Neuquén, Argentina
HORÓSCOPO

Las predicciones de Ludovica Squirru para marzo según el horóscopo chino

Bajo la energía del Conejo, marzo trae ajustes, oportunidades y desafíos para cada signo del Horóscopo Chino.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 01 de marzo de 2026 a las 07:30
Marzo se mueve con una intensidad distinta dentro del año del Caballo. Según las proyecciones de Ludovica Squirru para el Horóscopo Chino, la energía del Conejo suaviza el clima general y propone decisiones más conscientes que impulsivas. No es un mes para giros abruptos, sino para ajustar el rumbo con paciencia y lectura fina del contexto.

Rata. Tendrá avances progresivos que, aunque no sean espectaculares, marcan un camino firme. Es un período ideal para iniciar proyectos a largo plazo, consolidar hábitos y confiar en procesos que crecen paso a paso. La clave será no apurarse ni subestimar pequeños logros.

Búfalo. Deberá cuidar especialmente su comunicación. Pueden surgir roces innecesarios si responde desde la rigidez o el enojo. Marzo le pide mesura, introspección y una revisión sincera de sus vínculos para evitar quedar atrapado en conflictos evitables.

Tigre. Puede sentirse incómodo ante ritmos ajenos o exigencias grupales. El desafío será adaptarse sin perder identidad. Controlar el temperamento y elegir bien las batallas hará la diferencia entre un mes turbulento y uno productivo.

Conejo. Es su momento. La energía lo potencia y le abre puertas, pero necesitará confianza para atravesarlas. Si supera inseguridades, podrá capitalizar oportunidades laborales y personales que estaban latentes.

Dragón. Sentirá inquietud y ganas de modificar rutinas. Cambiar de aire, reorganizar prioridades o darse un descanso estratégico puede ayudarlo a ordenar emociones antes de tomar decisiones más profundas.

Serpiente. El mes activa una revisión interna. Habrá espacio para replantear metas y redefinir qué es verdaderamente importante. La claridad llegará si evita actuar por impulso y escucha más su intuición.

Caballo. Como protagonista del año, enfrenta tensiones entre deseo y responsabilidad. Deberá equilibrar impulsos con compromiso. Las decisiones que tome ahora podrían tener impacto a largo plazo.

Cabra. Tendrá mayor carga de tareas y responsabilidades. Organizar agenda y establecer prioridades será fundamental para no sentirse desbordada. El orden práctico será su mejor aliado.

Mono. Empieza a ver resultados tras meses de esfuerzo. El clima le permite recuperar energía y consolidar avances. Es un buen momento para cuidar la salud y sostener lo que ya construyó.

Gallo. Necesita enfoque. Marzo lo invita a ordenar su rutina y evitar dispersarse en demasiados frentes. Si estructura bien su tiempo, podrá avanzar con mayor eficiencia.

Perro. Habrá entusiasmo social, pero deberá equilibrarlo con descanso. Escuchar al cuerpo y poner límites claros evitará desgaste innecesario.

Chancho. Encuentra claridad para transformar ideas en acciones concretas. Es un mes propicio para resolver pendientes y dar pasos firmes hacia objetivos personales.

