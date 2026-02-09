Una guardia que terminó en escándalo

Una nena de cinco años permanece internada en La Pampa después de que un análisis confirmara que tenía cocaína en su organismo. Había llegado a la guardia del Hospital “René Favaloro” acompañada por su padre, quien la llevó por un malestar.

Los médicos le realizaron estudios para determinar qué le ocurría. El resultado del examen de orina arrojó positivo para cocaína y activó de inmediato la intervención judicial y policial.

Según informó La Red, el caso generó conmoción en el centro de salud y puso en marcha un operativo para ubicar al adulto responsable.

El padre se fue sin avisar

Mientras la menor quedaba bajo atención médica, el padre se retiró del hospital sin informar a las autoridades sanitarias. Esa decisión encendió aún más las alarmas.

La Policía lo localizó horas después. Por orden judicial, realizaron un allanamiento en su domicilio y secuestraron distintos elementos de interés para la causa. El hombre fue demorado y luego recuperó la libertad, mientras avanza la investigación.

Qué se sabe sobre la salud de la nena

El fiscal Cristian Casais indicó que la menor continúa internada pero se encuentra fuera de peligro. La prioridad médica fue estabilizarla y monitorear su evolución tras la detección de la sustancia.

La investigación busca determinar cómo llegó la cocaína al organismo de la niña y en qué contexto ocurrió. La Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, tomó intervención en el caso.

Un antecedente que agrava la preocupación

El episodio no es aislado en la provincia. El 4 de agosto del año pasado, una beba de ocho meses ingresó al mismo hospital y los estudios revelaron presencia de cocaína en su organismo. Días después, el 9 de agosto, otra niña de dos años fue atendida en General Pico por una descompensación y también confirmaron que había ingerido cocaína de manera accidental.

Tres casos en menos de un año, todos con menores, todos detectados en centros de salud públicos.

La causa judicial continúa abierta y busca establecer responsabilidades en un hecho que vuelve a poner bajo la lupa la protección de los niños y el entorno en el que viven.