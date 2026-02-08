Un procedimiento preventivo realizado por personal policial en el sector bancario de Cutral Co derivó en el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y un teléfono celular. El hecho ocurrió durante la tarde del viernes 6 de febrero, en el marco de un patrullaje de rutina llevado adelante por efectivos del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Co–Plaza Huincul.

Durante la recorrida, los uniformados advirtieron la presencia de un hombre que permanecía detenido con una motocicleta en un espacio reservado y prohibido, destinado exclusivamente a camiones de transporte de caudales, frente a una entidad bancaria de la ciudad. La situación llamó la atención de los efectivos, que procedieron a identificarlo.

Tenía la droga y dinero en efectivo en un morral

Cuando la Policía le pidió que muestre lo que había en su bolso, el hombre mostró resistencia. Sin embargo, los policías insistieron y accedió a abrir su morral. En el interior se encontraron dinero en efectivo y varios envoltorios cuyo contenido resultó sospechoso.

El operativo se desarrolló en la tarde del viernes en el área bancaria de Cutral Có, una zona de alta circulación.

Ante ese hallazgo, se dio inmediata intervención al personal especializado de la División Antinarcóticos. Los efectivos realizaron el test orientativo correspondiente, que confirmó la presencia de clorhidrato de cocaína. En total, se secuestraron 29 envoltorios con un peso de 48,6 gramos.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, también se procedió al secuestro del teléfono celular del involucrado y de la suma de dinero encontrada, mientras que el hombre fue notificado de la causa y quedó supeditado a la investigación judicial.

El procedimiento se desarrolló sin incidentes y forma parte de los controles preventivos que se intensifican en sectores estratégicos de la ciudad, especialmente en zonas de alta circulación y actividad bancaria.