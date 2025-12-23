Un fuerte diluvio se registra este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y provocó inundaciones, calles anegadas, ráfagas de viento y caída de granizo en distintos puntos. Las imágenes y videos del temporal se multiplicaron rápidamente en redes sociales, con escenas de autos varados, vecinos intentando drenar el agua y hasta un shopping completamente inundado en la zona norte del conurbano.

Las zonas más afectadas fueron el norte y el oeste del AMBA, en especial los municipios de San Martín, Tres de Febrero y Vicente López, donde se registraron tormentas muy intensas y estacionarias. En algunos sectores, las lluvias dejaron cerca de 80 milímetros de agua en apenas unos minutos, lo que desbordó desagües y colapsó calles y avenidas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno responde a tormentas fuertes que se desplazan lentamente, con lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento y posible caída de granizo. El organismo emitió un aviso a corto plazo para el este de la provincia de Buenos Aires y advirtió que estos eventos pueden repetirse de manera puntual, con acumulados importantes.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en uno de los shoppings más conocidos de la zona norte del AMBA, donde el agua ingresó al interior del edificio y obligó a evacuar sectores. La situación generó preocupación, ya que para la noche de este martes estaba prevista la “Noche de los Shoppings”, aunque hasta el momento no se informó oficialmente si el evento será suspendido o reprogramado.

En cuanto a lo que viene, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por tormentas y que durante la tarde y la madrugada podrían darse nuevos episodios de lluvias intensas, con ráfagas y granizo. Si bien los modelos meteorológicos difieren sobre el horario exacto de mayor impacto, coinciden en que la inestabilidad continuará.

Desde los organismos oficiales recomendaron mantenerse informados, evitar circular por calles anegadas y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico, ya que este tipo de tormentas pueden generar diluvios localizados en pocos minutos y causar complicaciones repentinas en el AMBA y zonas cercanas.