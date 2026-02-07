Un violento enfrentamiento ocurrido en pleno centro de Bariloche terminó en tragedia este viernes por la noche. El hecho se registró alrededor de las 21:30 en la intersección de las calles Moreno y Rolando, donde un hombre de 30 años perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, que se encontraba en situación de calle, recibió una herida cortopunzante en la zona torácica durante una pelea entre varias personas. Dos móviles de la Unidad Segunda acudieron rápidamente al lugar y trasladaron al herido de urgencia al Hospital Zonal.

Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, el hombre falleció minutos después de su ingreso debido a la gravedad de la lesión. El médico policial certificó que la muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio traumático provocado por una herida cortopenetrante en el hemitórax izquierdo, con compromiso del pericardio.

La víctima fue identificada como Luis Adrián Araneda, de 30 años, y su cuerpo fue hallado tendido sobre la vereda, con abundantes manchas de sangre y sin responder a estímulos. La zona del ataque fue acordonada y se iniciaron tareas de recolección de pruebas para determinar cómo se desencadenó el violento episodio.

En el marco de la investigación, la Fiscalía trabajó junto a la Brigada de Investigaciones y personal policial, apoyándose en registros de cámaras de seguridad que captaron la secuencia del ataque. Durante la madrugada se realizaron allanamientos que derivaron en la detención de un joven de 19 años, mientras que otro sospechoso se entregó horas más tarde y ambos quedaron a disposición de la Justicia, a la espera de la formulación de cargos.