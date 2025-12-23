En el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Daniel Garbellini, exsegundo del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones en su contra y apuntó directamente contra Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo, a quien señaló como el único responsable de las decisiones y del manejo de la información clave.

Garbellini, quien fue desplazado de su cargo tras estallar el escándalo por supuestos sobornos en la compra de medicamentos, explicó que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024 y que sus funciones estaban limitadas a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social. Según su versión, no tenía facultades para decidir bajas de pensiones ni para intervenir en la adquisición de medicamentos, tareas que, aseguró, dependían exclusivamente de Spagnuolo.

En su presentación, el exfuncionario sostuvo que el acceso total al sistema de información y a los procesos de contratación estaba concentrado en la Dirección Ejecutiva. “El resto de los funcionarios éramos simples usuarios del sistema”, afirmó, y remarcó que la administración completa de las compras y los pagos quedaba en manos del titular del organismo. En ese sentido, subrayó que nunca estuvo dentro de sus atribuciones abrir o transparentar esos procesos.

Garbellini también relató que, pese a haber sugerido cambios en el funcionamiento interno, nunca pudo impulsar modificaciones de fondo. Según expresó en el escrito, cada vez que planteaba la necesidad de ajustar los procedimientos, la respuesta era siempre la misma: que las cosas “se hacían así desde siempre” y bajo un esquema de urgencia permanente.

La causa se originó tras la difusión de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque ese material no fue incorporado como prueba por el fiscal Franco Picardi. En esos audios también se mencionaba a Garbellini en vínculo con Eduardo Menem, colaborador cercano de Karina Milei, pero ese punto tampoco fue considerado evidencia formal hasta el momento.

En paralelo, Roger Grant, otro empleado de ANDIS, fue el único imputado que declaró de manera oral. Durante su indagatoria, reconoció procedimientos irregulares en las contrataciones de medicamentos del programa PACBI y aseguró que actuaba siguiendo órdenes directas de Garbellini. Grant explicó que manejaba las compras a través del sistema SIIPFIS y que consultaba cada paso, desde qué droguerías podían cotizar hasta los tiempos administrativos.

Según su testimonio, también recibía instrucciones sobre altas y bajas en el sistema y tenía información sobre quiénes lograban presentar ofertas. De acuerdo a su relato, el direccionamiento de las operaciones estaba centralizado en Garbellini, mientras que él cumplía un rol meramente operativo. Sin embargo, no hizo referencia a supuestos pagos ilegales, un punto que sigue bajo investigación.

A esto se suma otro elemento que figura en el expediente: el nombre de Garbellini aparece en anotaciones halladas durante un allanamiento en la vivienda de Miguel Ángel Calvete. Para los investigadores, esos registros podrían ser parte del entramado interno que busca reconstruir la Justicia para determinar responsabilidades en una de las causas más sensibles que involucran al organismo encargado de las políticas de discapacidad.