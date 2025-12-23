Un fuerte diluvio volvió a golpear este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires, con inundaciones, calles anegadas, ráfagas de viento y caída de granizo en distintos puntos. Las imágenes del temporal se replicaron en redes sociales, con autos varados, vecinos intentando drenar el agua y hasta un shopping inundado en la zona norte del conurbano, reflejo de la intensidad de las lluvias.

Las áreas más castigadas fueron el norte y el oeste del AMBA, especialmente San Martín, Tres de Febrero y Vicente López, donde se registraron tormentas estacionarias muy intensas. En algunos sectores cayeron cerca de 80 milímetros de agua en pocos minutos, lo que provocó el colapso de desagües y serios problemas de circulación.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se trató de tormentas fuertes que se mueven lentamente y descargan mucha lluvia en lapsos breves, con posibilidad de granizo y viento intenso. El organismo advirtió que este tipo de fenómenos pueden repetirse de forma puntual, por lo que pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Con este panorama, la gran pregunta de cara a la Nochebuena es si conviene preparar la mesa adentro o afuera. El pronóstico para el miércoles 24 de diciembre anticipa una jornada muy calurosa, con una máxima cercana a los 34 grados y una mínima de 23. Pero hacia la noche, el escenario se complica: aumentan las probabilidades de tormentas, con chances de lluvia que van del 40 al 70% y ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

Desde el SMN advirtieron que “se generan tormentas en el este de Buenos Aires”, lo que incluye a la Ciudad y al conurbano. Por eso, los especialistas recomiendan extremar precauciones y, si es posible, optar por una cena bajo techo o tener un plan alternativo, ya que el clima podría cambiar de manera repentina durante la noche del 24.