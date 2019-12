El blanco, el color elegido para Año Nuevo

Llega la cena de fin de año y todos queremos lucir divinos. Muchos eligen el negro, otros se animan al color y algunos se apuestan al blanco tradicional de Año Nuevo, por lo menos como ocurre en las playas de Brasil.

¿Qué significa el blanco? Muchos le atribuyen buena suerte y prosperidad, pero qué dicen los asesores de moda. En Qué te puedo contar hablamos con la asesora Valeria Daposo quien nos contó que "el blanco está vinculado con el nacimiento, la pureza y alegria".

Vestir de blanco implica "absorber las energías del universo" destacó la aasesora de imagen en el magazine de 24/7 noticias.

"Se le teme al color blanco", reconoció Daposo quien tiene 10 años de trayectoria en el rubro moda y enfatizó en que "si te gusta, hay que usarlo sin pensar en lo que puede decir el otro". Frente a esto, recomendó que para disimular lo que no nos gusta de nuestro cuerpo "no hay que llevar el color blanco en esa zona del cuerpo que no queremos destacar".

El blanco es neutro y combina con todos los colores del círculo cromático.

Si estás pensando qué usar en la cena de Año Nuevo, la especialista aconsejó que "uno tiene que pensar en dónde poner el foco de atención" y "al blanco hay que sumarle algún accesorio de metal (o brillante) así como un buen makeup o zapatos".

La nota completa: