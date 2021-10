Casorio "ratonero": cobraron las porciones de torta a invitados

Una fiesta de casamiento que tuvo lugar en el Reino Unido se volvió viral por un motivo más que insólito. Uno de los invitados, indignado, publicó por WhatsApp que la flamante pareja de recién casados puso precio a cada porción de torta: ¡cada invitado debía pagar 3,66 libras (5 dólares) por cada trozo!

En las últimas horas fue viral lo que hizo una pareja que superó todos los límites de la avaricia. Uno de los invitados, que concurrió a la fiesta de casamiento, comió dos porciones de torta y recibió un mensaje de Whatsapp de los novios horas después del evento: “Escuchá, estábamos mirando las cámaras de seguridad y vimos que comiste dos pedazos del pastel de bodas. Avisamos que cada invitado debía pagar por porción y nos dimos cuenta de que vos pagaste por una y comiste dos. Envíanos lo antes posible las 3.66 libras“, decía el mensaje.

El invitado se "descargó" en la red, afirmando que creía que el costo de la porción era algo simbólico y había pagado las 3,66 libras, pero nunca imaginó que al comer una segunda porción debía abonar otra vez. El hombre no aclaró si pagó esta segunda porción intimado por la pareja, pero su “denuncia” motivó que la red se inundara de comentarios contra los recién casados: “Si no podés permitirte comprar un pastel para ofrecer a tus invitados, es mejor que no compres un pastel”, decía un usuario.

Otro comentario decía: “Que triste debe haber sido la primer noche de matrimonio si en cambio de estar haciendo el amor están revisando las cámaras de seguridad para ver que familiar o amigo comió dos porciones de torta y sacarle otras 3,66 libras”.

Pero el que se llevo todos los aplausos fue: "Pagué 3,66 libras por la porción de torta, gasté otras 30 libras en el regalo, otras 6,90 libras en nafta para ir y volver, 60 libras en el alquiler de la ropa para la boda y me perdí las horas extras en mi trabajo por asistir a tu fiesta. Restando el costo del trozo de pastel, me debes 110,60 libras".