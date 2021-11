Escrache en casamiento: la novia a los besos con un mozo

En las últimas horas, en las redes se viralizó un insólito video de un casamiento publicado en Reddit, y sorprendió a los usuarios al mostrar a una mujer recién casada engañando a su esposo con uno de los mozos al que contrataron para la fiesta.

Todo sucedió en un salón de fiesta en Estados Unidos. El encargado de descubrir a la mujer en pleno acto de infidelidad fue el padrino y además, mejor amigo del novio. El hombre los encontró teniendo relaciones sexuales y decidió grabarlos para escracharlos.

"¿Qué están haciendo?", le preguntó el hombre, mientras que la mujer le contestó "todo bien, sabes perfectamente lo que pasó". La joven igualmente trató de esconderse, pero el amigo del novio los tenía acorralados.

"Ese no es tu marido", le gritó el hombre a la mujer. Luego irónicamente fue contra el mozo: "No te pareces a su marido. Ey, no te juzgo. Qué buena idea". En ese instante, descubrió que el “amante” de la joven era el mozo del evento y les deseó buenas noches a los dos. Por su parte, la novia, sin argumentos, sólo alcanzó a decir "gracias".