Viral: ahorcó al novio y se golpeó contra una persiana

El violento hecho sucedió este sábado por la madrugada, en Cosquín, Córdoba, cuando una joven de 16 años ataca a su novio, le aprieta el cuello, hasta desmayarlo, y luego se golpea su propia cabeza contra la persiana de un negocio. El hermano de la víctima dejó todo registrado.

En las imágenes, se puede ver cómo la mujer agrede a su pareja agarrándolo del cuello, mientras éste le decía: “no puedo respirar”. Al desmayarse, la agresora lo intenta levantar del suelo y le pide que lo escuche. Cuando el joven logra alejarse, la mujer se dirige hacia la persiana cerrada de un local y se golpea repetidas veces en la cabeza.

En el estremecedor video, que superó las 5 millones de reproducciones en Instagram en menos de 24 horas, se escucha el diálogo entre la pareja y el hermano de la víctima:

Chico: - Grabame, mirá cómo me golpeó el amigo. Ella lo llamó.

Hermano del chico: - ¿Por qué está golpeado así? Ah, sos agresiva mamita. (La chica tira una botella de vidrio de la basura) ¡Mirá cómo está la otra chica!

Chica: - Si vos no me escuchás, yo no puedo hablarte (Le dice al joven mientras lo tiene agarrado del buzo).

Hermano del chico: - Soltalo, vos no lo podés agarrar así, manipuladora, loca.

Chico: - No puedo respirar, me falta el aire.

Chica: - Ay, mi amor. Escuchame a mí. Pará, yo no le quiero hacer nada.

Hermano del chico: - Andate a la bosta. Tomate el palo porque te cago denunciando. Andate mugrienta.