Mujer vio a adolescente de 14 masturbarse frente a su hija

Una mujer denunció que fue detenida este lunes por la noche, luego de romper el celular de un menor de edad que se desnudó y comenzó a masturbarse en frente de su hija, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe. "Terminé esposada y en la comisaría", sostuvo con enojo.

"Entré en un estado de nerviosismo, luego unos vecinos se abalanzaron al chico, y después le saqué el celular y se lo rompí. Mi nena menor me avisa que vio a un chico haciendo pis frente a mi casa", explicó al medio local El Tres la madre, quien describió que el adolescente "actuaba muy raro y perseguía a las mujeres".

Según relató la madre, los vecinos advirtieron la situación y llamaron al 911 cuando el chico de 14 años "se bajó el pantalón y empezó a masturbarse. Le grité 'ojo' a una vecina porque se le abalanzaba y se fue corriendo para calle Cafferata".

Cuando llegaron los efectivos policiales les dijeron que no podían encontrarlo y fue el propio vecindario que salió a reducir al menor de edad.

"Termino en la comisaría porque uno de los agentes motorizados me quiso reducir y yo le decía que no me iba a dejar esposar por un masculino. Me apretó el brazo, me rasguñó, me cortó la pulserita y me dijo que me iba a llevar presa. En la comisaría me gritó y me maltrató porque era un masculino que no podía reducirme", denunció la mujer y agregó que las fuerzas policiales le "marcaron los dedos".

Estuvo más de seis horas presa y entró "en shock, es la primera vez que me pasa algo así. Recién a las 5 de la mañana salí. Pensé que era una ciudadana ayudando al sistema pero no, el sistema tiene fallas". La señora quedó imputada por agredir al menor de edad, mientras que el chico salió en libertad.