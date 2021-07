¡Rarísimo! Un cerdo nació con dos cabezas

Un cerdo nació con dos cabezas y se convirtió en uno de los videos más vistos de Tik Tok. Fue compartido por un usuario que contó la situación particular que le tocó atravesar y en pocas horas alcanzó millones de reproducciones.

En el video se ve claramente al lechón recién nacido con policefalia. "Este video no es nuevo, pero lo di a conocer ahora porque creía que debía hacerlo, debía compartirlo. Cosas raras que puedes ver en la granja de cerdos", escribió el usuario "skeeterscooter".

No es la primera vez que un animal nace con estas características, pero el productor aseguró que no es algo normal. “Normalmente, los que he visto, nunca los he visto vivos", dijo el agricultor en el video. Además, explicó que casi siempre nacen muertos. “Este estaba vivo, así que fue algo que pensé que era interesante de ver", contó a sus seguidores. Sin embargo, comentó que al poco tiempo el animal murió por causas naturales.