Transportaban químicos y combustibles como si nada: el operativo terminó con 18 vehículos secuestrados

Un operativo que destapó el riesgo

La noche de este martes, un control vehicular en plena avenida Mosconi dejó al descubierto una situación que pudo haber terminado en tragedia. En el marco de un operativo preventivo, detuvieron la circulación de 18 vehículos que transportaban personal o sustancias peligrosas sin cumplir con las normas básicas.

Cargas sin rótulos ni protección

El hallazgo más grave fue el de 11 camionetas dedicadas al traslado de sustancias inflamables y especiales, muchas de ellas sin los rótulos que indican qué clase de carga llevaban. A eso se sumó la ausencia de matafuegos, licencias no habilitadas para ese tipo de transporte y seguros vencidos. Una combinación explosiva que puso en riesgo a toda la ciudad.

Entre los retenidos, un escolar

El operativo también detectó seis trafics de transporte de personal y un vehículo escolar que circulaban en condiciones irregulares. La falta de controles en este tipo de unidades multiplica la preocupación: niños y trabajadores estaban expuestos sin que nadie lo advirtiera.

Lo que pudo haber pasado

Transportar sustancias inflamables sin la señalización adecuada implica que, en caso de un accidente, los equipos de emergencia no puedan actuar con rapidez. La falta de matafuegos o seguros agrava el panorama, aumentando las chances de que un choque o un incendio escale a una catástrofe urbana.

Un llamado de atención

El operativo, realizado en la ex ruta 22 a la altura del Casino Magic, puso en evidencia la necesidad de mantener controles estrictos para evitar que este tipo de imprudencias se repitan. La situación desnudó falencias que no pueden pasar desapercibidas, porque detrás de cada irregularidad hay un peligro latente para miles de vecinos.